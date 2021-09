Trevisan saluta subito a Cleveland

Martina Trevisan è uscita di scena all’esordio nel “Tennis in the land”, nuovo torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari, in svolgimento sui campi in cemento di Cleveland (Ohio), negli Stati Uniti, uno dei due appuntamenti del tour femminile che precede gli US Open (l’altro è il WTA 250 di Chicago).

La 27enne giocatrice fiorentina, n.105 del ranking mondiale, ha ceduto per 75 61, in un’ora e 25 minuti di gioco, alla cinese Shuai Zhang, n.49 WTA, accreditata della nona testa di serie dopo la cancellazione a tabellone già compilato della britannica Johanna Konta, n. 36 WTA e 4 del seeding, inizialmente sorteggiata con l'azzurra.

Nel primo confronto diretto fra le due, dopo aver mancato una palla-break nel secondo game, la mancina toscana ha strappato la battuta all’avversaria nel quarto gioco, break confermato per salire 4-1. Però la 32enne nata a Tianjin ha alzato il livello del suo tennis, piazzando il contro-break e poi il riaggancio sul 4-4. Sul 5-5 Trevisan, calata di efficacia al servizio (specie con la seconda), ha ceduto di nuovo la battuta e la Zhang, risalendo da 0-30, ha incamerato la frazione dopo 52 minuti di gioco sfruttando il secondo set-point.

Subito in avvio di seconda partita con un errore su un colpo non impossibile Martina, dopo aver sventato due palle-break consecutive, ha perso ancora il servizio. Tranquillizzata dal vantaggio, la cinese ha cambiato marcia e giocato sempre più sciolta, al contrario dell’azzurra, a cui un altro diritto sbagliato è costato il secondo break (0-3). Sotto 4-0, Trevisan è riuscita almeno ad interrompere la striscia negativa, però Zhang ha proseguito spedita chiudendo sul 6-1 grazie a un doppio fallo della mancina di Firenze, che ha mancato l’opportunità per il 2-5.

La prima testa di serie è la russa Daria Kasatkina, n.26 della classifica mondiale, seguita nel seeding dall’estone Anett Kontaveit, n.28 WTA, dall’altra russa Ekaterina Alexandrova, n.34 WTA, e dall'argentina Nadia Podoroska, n.37 WTA.

