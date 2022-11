Triplo salto mortale: dalle Next-Gen di Milano alle Finals di Torino via top 10

Il passo è breve, addirittura fin troppo corto. Passare dalle Next-Gen di Milano alle Atp Finals di Torino è questione di attimi. Dei 35 giocatori che hanno giocato il Masters under 21, già in 7 sono scesi in campo anche alla O2 Arena di Londra o lo stanno per fare al Pala Alpitour di Torino.

I primi due a farlo sono stati Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Il russo aveva raggiunto le semifinali a Milano nel 2017 e si è qualificato ininterrottamente per il Masters dal 2019 al 2022 vincendo l'edizione del 2020. Il greco ha vinto il titolo a Milano nel 2018 e quello maggiore a Londra addirittura l'anno dopo.

Nel 2020 tocca ad Andrey Rublev, finalista a Milano nel 2017 e tra i migliori 8 del mondo dal 2020 in avanti. Lo scorso anno sono stati addirittura tre: Casper Ruud (a Milano nel 2019), Hubert Hurkacz (a Milano nel 2018) e Jannik Sinner (campione a Milano nel 2019).

Infine quest'anno tocca Taylor Fritz (in gara a Milano nel 2018) e sarebbe toccato anche a Carlos Alcaraz se lo spagnolo non si fosse infortunato durante Bercy.

Sono invece 11 i top ten Atp ad aver giocato a Milano. Gli eletti, in ordine ascendente di classifica, sono Denis Shapovalov e Holger Rune numeri 10, Jannik Sinner e Hubert Hurkacz numeri 9, Karen Khachanov e Taylor Fritz numeri 8, Andrey Rublev numero 5, Stefanos Tsitsipas numero 3, Casper Ruud numero 2, Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz numeri 1. Il 19enne spagnolo è il primo tennista a chiudere al primo posto la "race to Milano" e anche "la race to Torino".

E il prossimo under 21 a entrare nel club dei top 10 chi sarà? L'iniziato numero 1 è Lorenzo Musetti, già a ridosso dei top 20. Sarebbe il sesto italiano di sempre dopo Panatta, Barazzutti, Fognini, Berrettini e Sinner.