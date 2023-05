Tsitsipas, che elogio a Roma: 'Il boom del tennis Italiano? Grazie a SuperTennis'

Stefanos Tsitsipas tesse le lodi di SuperTennis. In Italia, ha detto in un'intervista per l'ATP alla vigilia degli Internazionali BNL d'Italia, "la gente ha una grande passione per il tennis. Giro tanto per il mondo, e non se ne vede tanta così. E credo fortemente che questo si deve al fatto che ci sia un canale dedicato al tennis".

L'elogio a SuperTennis, e alla sua importanza nella promozione di questo sport in Italia, arriva da chi conosce bene il mondo italiano. Il numero 5 del mondo, finalista l'anno scorso a Roma, ha infatti mosso i primi passi nel 2014, nel campionato di Serie B giocato con il Circolo Tennis Galatina. Nell'intervista ha anche raccontato di essere stato tra gli spettatori del canale quando era più giovane.

La presenza di un canale gratuito e dedicato al tennis 24 ore su 24, ha concluso Tsitsipas, "dovrebbe essere pubblicizzata di più. Penso che questo abbia avuto un grande impatto sulle persone. Ha avvicinato tante persone e portato nuovi tifosi al tennis". Un traguardo che si traduce poi nelle presenze da record agli Internazionali BNL d'Italia.