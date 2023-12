Tsitsipas: 'La schiena è quasi guarita, e nel 2024 punto alle Olimpiadi'

Giunto malconcio alle Atp Finals del novembre scorso e costretto a ritirarsi nel corso del suo secondo match, Stefanos Tsitsipas ha rilasciato un'intervista a The Nationals in cui assicura di "sentirsi meglio" e che il suo infortunio alla schiena è ormai "quasi guarito". Il 25enne greco, cimentatosi nel corso di questa off season con il doppio e il doppio misto, inizierà ufficialmente il suo 2024 con la United Cup per poi volare a Melbourne dove sarà chiamato a difendere i punti conquistati con l'approdo in finale dell'anno scorso.

"I want to bring an Olympic medal back to my country"



Greece's Stefanos Tsitsipas hopes to 'reboot' himself for new tennis season pic.twitter.com/KmaYMB8Q0G

— The National (@TheNationalNews) December 26, 2023

"Non sono riuscito a prepararmi nel modo in cui avrei voluto - ha dichiarato il n.6 del mondo - tuttavia ho trascorso del bel tempo con la mia famiglia impegnandomio diverse settimane nel cercare la soluzione giusta per tutti quesi problemi fisici. Alla fine penso che abbia pagato, perché ho speso molti giorni facendo riabilitazione e dedicandomi esclusivamente al processo di guarigione".

Il greco è consapevole che l'appuntamento che lo attende in Australia è di quelli delicati e che difficlmente riuscirà a eguagliare quanto fatto l'anno scorso quando inanellò ben 10 vittorie consecutive tra United Cup e Australian Open: "E' un dato che mi dà fiducia - ha ricordato ancora Tsitsipas - ma non voglio star qui a pensare troppo a quanto accaduto in Australia quest'anno: il mio obiettivo è quello di ricaricarmi e farmi trovare pronto per questa stagione".

Due volte finalista in uno Slam (Australia 2023 e Parigi 2021), Tsitsipas non ha rinunciato all'idea di vincerne uno ma per riuscirci - ha dichiarato ancora al The National - "ho bisogno di star bene perché l'anno scorso ci sono state delle circostanze che mi hanno impedito di performare al 100%, e parlo di circostanze che si sono presentate per la prima volta in Australia e ancora nel finale di stagione. Spero solo di non vivere queste limitazioni e di potermi spingere ancora più in là nel 2024".

La speranza è tanto più grande se l'obiettivo, come da lui espresso, è quello di "regalare una medaglia olimpica al mio paese, è questo il mio obiettivo". Riuscirci non sarà però semplice vista la concorrenza con cui dovrà misurarsi il greco. Circostanza che però non sembra preoccuparlo: "La qualità è davvero alta, ognuno di noi spinge l'altro verso nuovi limiti e credo che al momento il tennis stia vivendo il suo periodo di maggiore splendore. Io sono fortunato a vivere in quest'era - ha poi concluso - e l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi ancora così da poter competere contro questi che sono i giocatori più forti, atletici e longevi che il nostro sport abbia visto da molto tempo a questa parte".

