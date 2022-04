Tsitsipas punta in alto: 'Vincerò anche lontano dalla terra'

Stefanos Tsitsipas rivince a Monte-Carlo, come nel 2021. Ma stavolta il successo ha un sapore ancora più dolce, e il greco arriva subito a spiegare la ragione.

“Il pubblico cambia tutto – dice – e il trofeo di quest'anno è senz'altro più vivo di quello di dodici mesi fa. Perché il pubblico che tifa e si esalta rende tutto speciale, anche se a volte incide maggiormente sui nervi dando più pressione a chi sta in campo. Non è stato un match con tanti vincenti o con un tennis particolarmente bello, ma abbiamo lottato duramente spingendoci al limite, ed è questo che conta davvero per me”.

“La terra? In realtà penso di poter giocare bene ovunque, anche se sulla terra in effetti riesco ad adattare meglio il mio gioco. Quando ho provato a trasferire un tennis da terra su altre superfici, non ha funzionato. In un certo senso questo mi ha aiutato, ho capito di dover cambiare, anche se questo richiede tempo e non sempre lo si ha a disposizione. Sull'erba, per esempio, ho fatto particolarmente fatica a trovare il ritmo”.

“Spero davvero, lungo questa stagione, di potermi esprimere al meglio anche sull'erba e sugli hardcourt, dove potrei davvero fare tanti punti. E allora potrei anche salire ulteriormente, magari essere uno dei primi due giocatori del mondo a fine anno”.

“Davidovich Fokina? È uno da cui non sai mai cosa aspettarti. E spesso gioca meglio quando è sotto nel punteggio. Come nel secondo set, quando ho servito sul 5-4, e ho notato che lui si stava rilassando, come se ormai non ci credesse più. Poi invece è rientrato in partita. Ha degli ottimi fondamentali e serve bene, anche se in finale non ha reso al massimo, forse per la tensione del primo match così importante. Io sapevo di dover restare calmo: così avrei avuto qualche chance in più di vincere”.

ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA

“Certo, al di là di questa sconfitta in finale, posso sempre confermare che è stata la settimana più bella della mia carriera. Adesso sono molto stanco, non so che dire. Forse avrei bisogno di una birra (risata, ndr). È stata una settimana meravigliosa per me e per il mio team, con tutto questo pubblico così partecipe. Ero seduto sulla panchina, guardavo gli spettatori e pensavo a quanto ero fortunato a vivere quel momento”.

“Aguirre? È il mio coach da quando avevo 10 anni e abbiamo uno splendido rapporto. Quello che posso dire è che senza di lui non sarei mai diventato un professionista, è stato capace di trasformarmi perché all'inizio non avevo il giusto atteggiamento, la giusta disciplina. So che lui vive il match con grande trasporto, vive tante emozioni quante io ne vivo in campo. Siamo in sintonia”.

“I calzini di colori diversi? È una mia piccola superstizione. Se un giorno mi vedrete in campo con due calzini dello stesso colore, ci sarà qualcosa che non va. Adesso stiamo pensando a come fare per affrontare Wimbledon, perché in quel caso potrei avere dei problemi nell'indossare qualcosa di nero. Vediamo...”.

“Barcellona? Certo che giocherò, come gioco ogni grande torneo in Spagna davanti alla mia gente e ai miei amici. Adesso ho tanta fiducia in più nei miei mezzi, tanto entusiasmo e voglio giocare il più possibile. Avere vinto partite così importanti questa settimana a Monte-Carlo mi ha convinto più di prima nelle mie possibilità”.

ZELJKO FRANULOVIC

Dal prossimo anno, il direttore del torneo di Monte-Carlo non sarà più Zeljko Franulovic. È stato lui stesso a dirlo, nella consueta conferenza stampa di fine torneo. Il direttore lascia dopo 17 anni, nei quali il torneo monegasco ha saputo fare un grande salto di qualità.

“Ho cominciato con Nadal, e mi sembra ci sia qualcosa di strano nel fatto che Rafa stavolta non sia presente. Non che voglia legare il mio destino al suo, ma in un certo senso questo nostro percorso ha qualcosa in comune. Ho deciso che questa edizione sarà l'ultima con me come direttore, perché penso sia giunto il momento di dedicarmi ad altro. Lascio un torneo in salute e lo lascio in ottime mani. Non spetta a me raccontare dei successi di questi anni, ma penso che siano stati fatti progressi significativi dal 2005 a oggi. Abbiamo costruito dove potevamo costruire, poi ci siamo dovuti fermare perché non avevamo più spazi. Ma abbiamo continuano la nostra crescita sviluppando progetti importanti. Sono sicuro che ci sarà ancora spazio per migliorare ulteriormente, in particolare nel settore dei media”.