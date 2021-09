Tsitsipas, Ruud e Schwartzman stelle in Davis

Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo, Casper Ruud e Diego Schwartzman illuminano il weekend dedicato alla Coppa Davis. Si giocano gli incontri del World Group I e World Group II, che lanciano la lunga corsa verso le Davis Cup Finals del 2022. Finali che saranno a sedici squadre e non più a diciotto come è stato nel 2019 e come sarà quest'anno. Un cambiamento che comporterà una modifica al format e un nuovo round di spareggi a novembre.

WORLD GROUP I

Nel weekend, tra venerdì e domenica, si giocano gli ultimi dieci dei dodici incontri di World Group I previsti. Due si sono completati a marzo: l'Ucraina ha battuto Israele 3-2, il Giappone ha vinto 4-0 sul Pakistan. I match si disputano in due giorni, alcuni il 17-18, altri il 18-19. Una volta completati i dodici incontri, le otto squadre con il miglior ranking al 20 settembre andranno direttamente ai Qualifiers, ovvero i preliminari che qualificano alle Davis Cup Finals 2022, insieme alle squadre finite dal terzo al diciottesimo posto nelle Finali di quest'anno. Gli ultimi due posti per i Qualifiers andranno alle vincenti degli ulteriori due spareggi a novembre tra le quattro nazioni peggio classificate tra le vincenti delle sfide attuali del World Group I.

Casper Ruud, numero 11 ATP, è il giocatore con il miglior ranking tra quelli impegnati nel World Group I nel corso del weekend. Il norvegese, che ha vinto tre titoli in tre settimane in estate, guida la Norvegia impegnata in casa alla Oslo Tennis Arena contro l'Uzbekistan di Denis Istomin.

L'altro Top 20 in campo nel World Group I, il numero 14 del mondo Diego Schwartzman, dovrebbe avere vita più facile. La sua Argentina, infatti, ospita a Buenos Aires la Bielorussia che però non ha nessuno dei suoi sei migliori singolaristi. Il numero 1 tra i convocati è fuori dai primi 1000 del mondo. In questa è atteso il debutto in Davis di Federico Coria, fratello dell'ex numero 3 ATP Guillermo.

A Montevideo, contro l'Uruguay di Pablo e Martin Cuevas., sarà di scena l'Olanda della rivelazione dello US Open, Botic Van de Zandschulp, l'unico ad aver tolto un set al campione Daniil Medvedev.

Cile e Brasile, entrambe teste di serie, giocheranno in trasferta, rispettivamente in Slovacchia (alla NTC Arena di Bratislava) e Libano (all'Automobile and Touring Club di Jounieh). Cambiata infine in extremis la sede di Bolivia-Belgio. Il peggioramento della situazione legata al Covid-19 rende impossibile giocare come previsto in Sudamerica. L'incontro sarà disputato in campo neutro al Rakiura Resort di Asuncion.

World Group I: tutte le convocazioni

Belgio vs Bolivia

Rakiura Resort, Asunción, PAR (terra - outdoor)

Belgio: Zizou Bergs, Ruben Bemelmans, Michael Geerts, Joran Vliegen, Sander Gille. Capitano: Johan Van Herck

Bolivia: Hugo Dellien, Federico Zeballos, Murkel Dellien, Boris Arias, Juan Carlos Prado Angelo. Capitano: Oscar Blacutt

Romania vs Portogallo

Sala Sporturilor Horia Demian, Cluj-Napoca, ROU (duro - indoor)

Romania: Marius Copil, Filip Cristian Jianu, Nicholas David Ionel, Nicolae Frunza, Horia Tecau. Capitano: Gabriel Trifu

Portogallo: Joao Sousa, Frederico Ferreira Silvam Gastao Elias, Nuno Borges. Capitano: Rui Machado

Peru vs Bosnia Erzegovina

Club Lawn Tennis de la Exposición, Lima, PER (terra - outdoor)

Bosnia Herzegovina: Damir Dzumhur, Mirza Basic, Nerman Fatic, Tomislav Brkic. Capitano: Zoran Zrnic

Peru: Juan Pablo Varillas, Nicolas Alvarez, Jorge Brian Panta, Conner Huertas del Pino, Sergio Galdos. Capitano: Americo Venero

Argentina vs Bielorussia

Buenos Aires Lawn Tennis Club, Buenos Aires, ARG

Argentina: Diego Schwartzman, Federico Coria, Guido Pella, Horacio Zeballos, Maximo Gonzalez. Capitano: Gaston Gaudio

Bielorussia: Alexander Zgirovsky, Martin Borisiouk, Erik Arutiunian, Daniil Ostapenkov. Capitano: Aleksandr Vasilevski

Uruguay vs Olanda

Carrasco Lawn Tenis Club, Montevideo, URU (terra - outdoor)

Uruguay: Pablo Cuevas, Martin Cuevas, Ignacio Carou, Francisco Llanes, Ariel Behar. Capitano: Enrique Perez-Cassarino

Olanda: Botic Van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Robin Haase, Wesley Koolhof, Matwe Middelkoop. Capitano: Paul Haarhuis

Slovacchia vs Cile

NTC Arena, Bratislava, SVK (duro - indoor)

Cile: Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera, Nicolas Jarry, Matias Soto. Capitano: Nicolas Massu

Slovacchia: Norbert Gombos, Alex Molcan, Lukas Klein, Filip Polasek, Igor Zelenay. Capitano: Tibor Toth

Finlandia vs India

Espoo Metro Areena, Espoo, FIN (hard - indoor)

Finlandia: Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrik Niklas-Salminen, Harri Heliovaara, Henri Kontinen. Capitano: Jarkko Nieminen

India: Prajnesh Gunneswaran, Ramkumar Ramanathan, Saketh Myneni, Rohan Bopanna, Divij Sharan. Capitano: Rohit Rajpal

Norvegia vs Uzbekistan

Oslo Tennis Arena, Oslo, NOR (duro - indoor)

Norway: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Andreja Petrovic, Simen Sunde Bratholm, Felix Nordby. Capitano: Anders Haseth

Uzbekistan: Denis Istomin, Khumoyun Sultanov, Sanjar Fayziev, Sergey Fomin, Maxim Shin. Capitano: Farrukh Dustov

Libano vs Brasile

Automobile and Touring Club of Lebanon, Jounieh, LBN (terra - outdoor)

Libano: Benjamin Hassan, Hasan Ibrahim, Roey Tabet, Michel Saade, Carlos Chamas. Capitano: Fadi Youssef

Brasile: Felipe Meligeni Rodrigues Alves, Orlando Luz, Matheus Pucinelli De Almeida, Rafael Matos, Marcelo Demoliner. Capitano: Jaime Oncins

Corea del Sud vs Nuova Zelanda

The International Tennis Hall of Fame, Newport, USA (erba - outdoor)

Corea del Sud: Kwon Soonwoo, Nam Jisung, Chung Yunseong, HongSeong Chan, Song Minkyu. Capitano: Park Seung-Kyu

Nuova Zelanda: Isaac Becroft, Rubin Statham, Finn Reynolds, Michael Venus, Marcus Daniell. Capitano: Christophe Lambert

WORLD GROUP II

Stefanos Tsitsipas, unico Top 10 in campo questa settimana, è il leader e singolarista numero 1 della Grecia impegnata in casa contro la Lituania. L'incontro, di scena alla Lyttos Beach Tennis Academy di Heraklion, è il match clou degli otto in programma per il World Group II.

Tra i protagonisti attesi anche il sudafricano Lloyd Harris, punto di riferimento della nazionale che sfiderà il Venezuela in campo neutro a Forest Hills, che ha ospitato gli US Open prima del trasferimento a Flushing Meadows.

Gli incontri sono solo otto perché Polonia e Messico hanno già conquistato la vittoria a marzo, Cina e Cina di Taipei si sono ritirate a causa di complicazioni legate al Covid-19, lasciando così spazio nelle fasi successive della manifestazione a Zimbabwe e Marocco.

Le otto vincenti con il ranking più alto andranno a giocare i playoff per il World Group I del 2022. Le altre due qualificate emergeranno dagli spareggi aggiuntivi di novembre fra le quattro vincenti con il più basso ranking fra le dodici emerse nel turno che si completerà questa settimana. I Playoff del World Group I 2022 prevederanno 12 partite. Le promosse del World Group II sfideranno le dodici perdenti degli spareggi conclusi questa settimana e le sconfitte nei playoff del World Group I di novembre.

Le dodici perdenti di questo turno di World Group II e le due sconfitte degli spareggi di novembre giocheranno i Playoff di World Group II con le vincenti dei gruppi zonali che rappresentano la terza divisione della Coppa Davis.

WORLD GROUP II, INCONTRI E CONVOCAZIONI

Sudafrica vs Venezuela

Forest Hills Stadium, New York, USA (duro - outdoor)

Sudafrica: Lloyd Harris, Ruan Roelofse, Siphosothando Montsi, Raven Klaasen, Philip Henning. Capitano: Christo Van Rensburg

Venezuela: Ricardo Rodriguez, Brandon Perez, Luis David Martinez, Alberto Fabrizio Badra Papa, Maurice Ruah. Capitano: Maurice Ruah

Barbados vs Indonesia

National Tennis Centre, St. Michael, BAR (duro - outdoor)

Barbados: Darian King, Matthew Foster-Estwick, Haydn Lewis, Kaipo Marshall, Stephen Slocombe. Capitano: Damien Applewhaite

Indonesia: Justin Barki, Gunawan Trismuwantara, Ari Fahresi. Capitano giocatore: Febi Widhiyanto

Svizzera vs Estonia

Jan Group Arena, Biel, SUI (duro - indoor)

Svizzera: Henri Laaksonen, Marc-Andrea Huesler, Dominic Stricker, Leandro Riedi, Jerome Kym. Capitano: Severin Luthi

Estonia: Vladimir Ivanov, Daniil Glinka, Mattias Siimar, Siim Troost, Mark Lajal. Capitano: Ekke Tiidemann

Tunisia vs Repubblica Dominicana

Cité Nationale Sportive El Menzah, Tunis, TUN (duro - outdoor)

Tunisia: Malek Jaziri, Aziz Dougaz, Skander Mansouri, Moez Echargui, Aziz Ouakaa. Capitano: Walid Jallali

Repubblica Dominicana: Roberto Cid Subervi, Nick Hardt, Peter Bertran, Daniel Baquero. Capitano: Federico Rodriguez

Grecia vs Lituania

Lyttos Beach Tennis Academy, Heraklion, GRE (duro - outdoor)

Grecia: Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis, Petros Tsitsipas, Markos Kalovelonis, Alexandros Skorilas. Capitano: Dimitris Chatzinikolaou

Lituania: Ricardas Berankis, Laurynas Grigelis, Vilius Gaubas, Edas Butvilas. Capitano: Rimvydas Mugevicius

Danimarca vs Thailandia

Sydbank Arena, Kolding, DEN (duro - indoor)

Danimarca: Holger Vitus Nodskov Rune, August Holmgren, Christian Sigsgaard, Benjamin Hannestad. Capitano giocatore: Frederik Nielsen

Thailandia: Wishaya Trongcharoenchaikul, Palaphoom Kovapitukted, Kasidit Samrej, Thantub Suksumrarn, Yuttana Charoenphon. Capitano: Tanakorn Srichaphan

Slovenia vs Paraguay

Tennis Centre Portoroz, Portoroz, SLO (terra - outdoor)

Slovenia: Blaz Rola, Blaz Kavcic, Tom Kocevar-Desman, Bor Artnak, Sebastian Dominko. Capitano: Grega Zemlja

Paraguay: Hernando Jose Escurra Isnardi, Adolfo Daniel Vallejo, Martin Antonio Vergara del Puerto, Enrique Maria Doldan Sisa. Capitano: Ramon Delgado

Turchia vs Lettonia

Enka Spor Kulubu, Istanbul, TUR (duro - outdoor)

Turchia: Altug Celikbilek, Cem Ilkel, Ergi Kirkin, Yanki Erel. Capitano giocatore: Marsel Ilhan

Lettonia: Robert Strombachs, Edgars Manusis, Gustavs Dambins, Reinis Kupfers. Capitano: Deniss Pavlovs