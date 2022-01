Tsitsipas: 'Sto crescendo, nel mio percorso nessun privilegio'

Sebbene lontano dalla miglior condizione, Stefanos Tsisipas è al terzo turno degli Australian Open. Il greco ha sconfitto in quattro set (7-6 6-7 6-3 6-4) l’argentino Sebastian Baez e incontrerà Benoit Paire lungo la strada verso gli ottavi di finale. Nel femminile la diciannovenne danese Clara Tauson sorprende la numero 7 del mondo, Annet Kontaveit (6-2 6-4). Ok anche Felix-Auger Aliassime.

STEFANOS TSITSIPAS

“Onestamente non sapevo davvero cosa aspettarmi da questo match. Di Sebastian ero a conoscenza del fatto che si fosse ben destreggiato nelle Next Gen ATP Finals ma non lo avevo visto giocare molto. Mi sono informato attraverso alcuni video, avendo l’impressione di un ragazzo interessante. È sempre difficile affrontare avversari come lui, che non hanno molta esperienza nel circuito e che ancora non hanno sfidato i miei abituali rivali. Ho impiegato un po’ ad adattarmi ma una volta prese le misure le cose hanno funzionato abbastanza bene. Sento che sto migliorando fisicamente, di partita in partita. Il gomito, da Sydney in poi, non mi ha più dato fastidio”.

Sulla questione wild card. “L’argentino ha fatto la sua strada giocando molte partite di qualificazione, per accedere ai tabelloni principali ed entrare tra i primi 100 del mondo. È un percorso simile al mio. Se ci penso mi ci rivedo molto. Non appartengo ad una federazione prestigiosa. La Grecia ospita pochissimi eventi e per costruire il mio cammino non ho avuto alcun privilegio. Mi pare di ricordare di aver ricevuto la prima wild card a Rotterdam, grazie al supporto del mio agente di allora e di Richard Krajicek. Ai tempi ero numero 1 del mondo juniores e lui voleva darmi l’opportunità di giocare un torneo importante come quello olandese. Calcare quel campo e dare il meglio di me la ricordo ancora oggi come una esperienza incredibile”.

Inevitabili alcune considerazioni sulle misure di prevenzione dopo la positività riscontrata a Ugo Humbert. “Le regole in Australia sono molto severe. Ogni atleta ha la responsabilità di eseguire test regolarmente per capire se è positivo o meno. Ho cercato di fare tamponi rapidi ed antigenici per il bene mio e di tutti quanti”.

FELIX AUGER ALIASSIME

Dopo quasi otto ore in campo nelle prime due sfide, il canadese Auger-Aliassime avanza al terzo turno. “C’è tanto tennis nella mia settimana al momento. Anche oggi è stata una grande giornata, una lunga giornata. Il match? Davvero incredibile e ci tengo a fare i complimenti ad Alejandro (Davidovich Fokina, ndr). Lo conosco dai tempi dei tornei giovanili, è un bravo ragazzo e un ottimo professionista. Sta lavorando duramente e i risultati si vedono. Ha dimostrato di esprimersi già a un ottimo livello, di poter restare concentrato a lungo. Giocare quattro tie-break e vincerne tre mi ha dato risposte importanti”.

L’analisi della giornata-tipo. “Già che un nuovo giorno inizi è sempre qualcosa di speciale, il bello è che non si sa mai come andrà a finire. Ci si sveglia, si fa colazione e si entra nel vivo della sfida. Preparo il match con l’allenatore, mi riscaldo ma come terminerà la storia non lo sa nessuno. È questo il bello dello sport. Oggi sono contento, mi rende sollevato l’essere riuscito ad approdare al turno successivo”.

Adesso testa alla sfida con Daniel Evans. “Guardiamo avanti. Per ricaricarmi riposo bene e mangio bene. I tornei dello Slam sono difficili e lunghi, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Ogni cosa deve essere al proprio posto per presentarsi al meglio agli appuntamenti importanti”.

CLARA TAUSON

“Oggi ha funzionato tutto, ero davvero a mio agio. Ci credevo, sono entrata in campo per vincere conscia delle difficoltà che avrei incontrato. La Kontaveit è una delle migliori giocatrici del mondo, negli ultimi mesi ha giocato un tennis incredibile vincendo una enorme quantità di partite. L’anno scorso ho giocato buone sfide con Barty e Azarenka, senza però crederci fino in fondo. Sta qui la differenza. In realtà avevamo un piano tattico che non ho seguito completamente nel momento in cui mi sono accorta che i colpi andavano a meraviglia e ho preso fiducia. Servizio, dritto e rovescio: tutto perfetto. Quando ho avuto modo sono anche venuta a rete a prendermi il punto e i colpi hanno reso al meglio anche lì. È probabilmente la mia miglior prestazione di sempre. Non posso lamentarmi di nulla”.

“Obiettivi? Ogni team pianifica un programma all’inizio della stagione. Sono giovane e la classifica non è un’ossessione. Ho bisogno di migliorare ancora su molte cose se voglio pensare di potermi esprimere ogni volta a questi livelli. Il servizio è una delle mie armi principali ma so di poter ricavare ancora di più da questo colpo. È la prima volta che approdo al terzo turno di uno Slam ed è una sensazione fantastica. Che io riesca a provarla in uno dei primi tornei dell’anno è ancora meglio. Poche settimane fa ho avuto qualche problema fisico ma ora sto bene. Sarebbe importante riuscire a giocare bene anche quando non sono al meglio: al momento è questo il vero obiettivo”.

Ora la danese se la vedrà con Danielle Collins. “Ci siamo affrontate al Roland Garros nel 2020. Quel giorno non stavo bene (vinse l’americana 6-3 6-2, ndr) ma ho continuato a lottare. Non è da lì che devo partire per analizzare il match. Adesso devo andare a casa, guardare alcuni suoi match insieme al mio allenatore e cercare di elaborare una strategia da mettere in campo. È una buona giocatrice, va sempre avanti nei tornei che contano”.

DANIIL MEDVEDEV

“È stata una partita difficile in cui entrambi abbiamo giocato alla grande. Poteva andare in ogni modo oggi, Nick (Kyrgios, ndr) non calcava i campi da tanto e c’era il rischio che riuscisse a sorprendermi. Il pubblico ha provato a dargli una mano ma fortunatamente sono riuscito a mantenere la giusta concentrazione. Mi sono divertito e abbiamo regalato alla gente un grande spettacolo. Ho ricevuto molti messaggi di congratulazioni”.

“Un secondo turno del genere significa aver avuto un sorteggio duro. Sono cresciuto molto da quando persi con lui in finale a Washington, nel 2019. Essere testa di serie negli Slam può comunque nascondere delle insidie. Rispondere bene oggi è stato molto importante. Continuando a giocare così so di poter andare lontano ma molto dipende anche dagli avversari. Il ‘Siuuu’ di Cristiano Ronaldo? Non sono mai stato ad una sua partita. L’ho scritto sulla telecamera perché lo stanno facendo tutti”.

“Più si sale in classifica, più si vuole raggiungere il massimo. Sono numero 2 da un bel po’ di tempo e mi piacerebbe diventare numero 1 e vincere qualcosa come 25 Slam... Ancora una volta, però, la cosa importante per me è essere ogni giorno un giocatore migliore. Mi sono preparato al meglio per gli Australian Open e voglio vincere il maggior numero di partite possibile”.