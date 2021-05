Tsitsipas, Zverev, Berrettini: gli sfidanti per il trono al Roland Garros

Al Roland Garros, ha detto Patrick Mouratoglou, c'è solo una cosa che non conosciamo: "Il nome dell'avversario che Rafa Nadal batterà in finale". Il coach di Serena Williams, inventore del circuito Ultimate Tennis Showdown a cui sta partecipando anche Fabio Fognini, è sicuro che lo spagnolo conquisterà il suo quattordicesimo titolo a Parigi. Anche se il maiorchino sarà testa di serie numero 3, e dunque potrebbe anche sfidare Djokovic in semifinale. Alzando ancora la Coupe des Mosquetaires, il maiorchino raggiungerebbe i 21 Slam in carriera, uno in più di Roger Federer.

Anche Alex Corretja, che ha vinto il Roland Garros nel 1998 e nel 2001, ha sottolineato che il gioco di Nadal sulla terra rossa, nelle sfide al meglio dei cinque set, si dimostrerà un ostacolo troppo duro per gli avversari. Anche se, ha spiegato, qualcosa potrebbe cambiare vista la pioggia che ha appesantito i campi parigini in questi giorni e l'introduzione delle sessioni serali.

Per quanto riguarda gli avversari, ha aggiunto, "se Thiem sta bene è probabilmente il giocatore che Rafa può soffrire di più per il suo stile di gioco" ha detto Corretja. Ma viste le ultime prestazioni, e il "passo indietro" di cui ha parlato dopo la sconfitta con Cameron Norrie a Lione, l'austriaco non sembra in testa al gruppo degli inseguitori.

Dopo Nadal e Djokovic, dunque, si candida Stefanos Tsitsipas, che sogna di diventare il primo giocatore a conquistare a Parigi il suo primo Slam in carriera proprio dopo Nadal. Il greco, numero 5 del mondo, ha vinto più match di tutti nel circuito ATP nel 2021, sulla terra ha centrato il primo Masters 1000 a Monte-Carlo e il settimo titolo in carriera a Lione.

A Parigi, dopo la dolorosa sconfitta negli ottavi contro Wawrinka nel 2019, ha perso solo al quinto set contro Djokovic in semifinale. Non c'è dubbio che sia ormai al livello di "Nole" e "Rafa" anche sulla terra per livello di tennis, ma tra giocar bene contro di loro e batterli c'è anche una differenza sottile ma sostanziale.

Tsitsipas è arrivato a un punto dalla vittoria contro Nadal a Barcellona, ha ceduto poi 7-5 al quinto contro Djokovic dopo essere stato avanti di un set e un break prima del rinvio al giorno dopo per la pioggia. "Sento bene il mio gioco, sto usando molto bene i miei schemi" ha detto Tsitsipas dopo il trionfo a Lione.

Nel gruppo degli inseguitori con il desiderio di festeggiare il primo major non si può escludere Alexander Zverev. Al Roland Garros, il tedesco ha raggiunto al massimo due quarti di finale, nel 2018 e nel 2019. Ma dalla semifinale all'Australian Open dell'anno scorso, qualcosa è cambiato nel suo approccio nei major. La finale persa allo US Open contro l'amico Thiem da due set sopra, per quanto dura da accettare, segna un cambio di passo.

Nel suo percorso singolare, tra "super coach" scartati e poco chiare vicende personali, si presenta a Parigi con il quarto Masters 1000 in bacheca, il secondo vinto a Madrid dove ha battuto anche Nadal. "Mi piace sfidare i migliori del mondo, è per questo che gioco" ha detto allora. Il maiorchino si sarebbe preso la sua rivincita a Roma.

In una ideale griglia di partenza per il Roland Garros, gli altri partono più indietro. Compreso Andrey Rublev, che ha raggiunto i quarti di finale negli ultimi tre Slam e ha comunque battuto Nadal a Monte-Carlo in una delle migliori partite della stagione. E' il terzo giocatore dopo Corretja e Mutis, da tempo ritirati, ad avere un bilancio positivo negli scontri diretti con lo spagnolo sulla terra battuta.

Il sito ufficiale del Roland Garros fa apertamente anche il nome di Matteo Berrettini, e di questi tempi per i francesi accettare la superiorità degli italiani non sembra facile. Basti vedere la polemica dopo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest, con tanto di richiesta di test antidroga, per capire che dai tempi del Bartali di Paolo Conte non è cambiato poi tanto.

Il numero 1 azzurro ha alimentato la candidatura con il titolo a Belgrado e la prima finale in un Masters 1000 a Madrid. Il suo è un tennis tanto bello quanto dispendioso, che richiede forza e brillantezza. A sessant'anni dalla terza finale di Nicola Pietrangeli, campione a Parigi nel 1959 e nel 1960, un italiano con gli occhi da italiano allegro è pronto a dare spettacolo. Che il sogno abbia inizio.