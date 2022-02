Tsonga, prima vittoria dopo un anno: 'Emozione fantastica'

Il piccolo Sugar, sorriso timido e un casco di capelli ricci, si porta le mani sulle orecchie. La musica sparata dagli altoparlanti è troppo alta. E' la musica che celebra la prima vittoria nel circuito ATP dopo un anno di suo padre, Jo-Wilfried Tsonga. A Montpellier, casa del tennis francese che ha incoronato otto volte un campione di casa nelle prime dieci edizioni, ha sconfitto 6-4 6-4 il qualificato polacco Kacper Zuk, numero 172 ATP.

A 36 anni, scivolato al numero 259 del ranking, Tsonga non giocava una partita nel circuito maggiore da Wimbledon dell'anno scorso. La scorsa settimana si era affacciato di nuovo in campo, al Challenger di Quimper, perdendo al secondo turno il derby contro Alexandre Muller, numero 226 del mondo. Un assaggio della soddisfazione speciale per la prima vittoria ATP dal successo su Feliciano Lopez al torneo di Marsiglia del 2021.

"E' incredibile per me essere qui. Ho vissuto momenti difficili, vincere questa partita è una sensazione fantastica. Era da un po' che mi mancava un'emozione simile" ha detto Tsonga, al centro della Sud de France Arena, stadio da 14 mila posti con capienza massima consentita quest'anno di 7500 spettatori, sul campo azzurro circondato dagli out rosa.

La prossima sfida, nel percorso del suo ennesimo rientro dopo acciacchi e infortuni, è indiscutibilmente più dura. Affronterà infatti il serbo Filip Krajinovic, numero 36 del mondo.

Tsonga, vincitore di questo torneo nel 2019, è solo una delle attrazioni dell'ATP 250 trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTennix. La prima testa di serie è Alexander Zverev, numero 3 del mondo, che ha conquistato il titolo nella sua ultima partecipazione a Montpellier nel 2017. Il tedesco debutterà contro Ilya Ivashka o Mackenzie McDonald.

Alla festa del tennis francese non manca Gael Monfils, tre volte vincitore a Montpellier (2010, 2014, 2020), che arriva a questo torneo forte dell'undicesimo titolo ATP, ad Adelaide, e dei quarti di finale all'Australian Open. In tabellone anche Richard Gasquet, campione nel 2013, 2015 e 2016.

L'obiettivo di Tsonga, il francese con la miglior classifica ATP del 2002, resta lo stesso che esprimeva la scorsa estate a Eastbourne. “Voglio dimostrare a me stesso che posso ancora giocare un tennis di buon livello" diceva allora al sito dell'ATP.

Top 5 per 12 settimane nel 2012, Tsonga ha vinto in Francia dieci dei suoi 18 trofei complessivi nel circuito maggiore (quattro a Metz, tre Marsiglia, uno a Parigi, uno a Lione, 1 a Montpellier). Uno dei tre giocatori insieme a Berdych e Wawrinka capaci di battere almeno una volta tutti i Fab 4 negli Slam, Tsonga è consapevole degli effetti del tempo.

"Sono quattro o cinque anni che sento dire che sono finito" raccontava qualche tempo fa. Ma lo scorso dicembre, a France TV Sport, confessava sibillino di sapere già quando smetterà di giocare. "Ma sono l'unico a saperlo - spiegava -. Il momento di chiudere la carriera posso deciderlo solo io. Poi un momento simile mi appartiene a tal punto che vorrei tenerlo per me".