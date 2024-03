Tutte le accoppiate Australian Open-Indian Wells

Sono appena 6 i tennisti capaci di vincere nello stesso anno, più precisamente nell'arco di poche settimane (un mese e mezzo al massimo) l'Open d'Australia e Indian Wells, ovvero il primo Slam della stagione e il primo Masters 1000 dell'anno. Gli eletti sono Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi, Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Djokovic è riuscito 4 volte, Federer 3 volte, Courier, Sampras, Agassi e Nadal una volta a testa.

Questi gli anni: Jim Courier 1993, Pete Sampras 1994, Andre Agassi 2001, Roger Federer 2004, Roger Federer 2006, Novak Djokovic 2008, Rafael Nadal 2009, Novak Djokovic 2011, Novak Djokovic 2015, Novak Djokovic 2016, Roger Federer 2017.

Jim Courier centra l'accoppiata nel 1993 da numero 1 del mondo. Big Jim si conferma campione a Melbourne lasciando per strada un solo set a Edberg in finale, poi vince Memphis su Todd Martin in finale, perde all'esordio a Philadelphia con Derrick Rostagno (91 Atp) e infine conquista Indian Wells lasciando un solo set per a Marc Rosset nei quarti prima di battere Chang e Ferreira in semifinale e finale.

L'anno dopo il numero 1 del mondo è Pete Sampras: l'americano perde la prima partita dell'anno contro il marocchino Karim Alami a Doha, poi vince in successione il torneo di Sydney (finale su Lendl) e l'Open d'Australia superando al secondo turno Kafelnikov 9-7 al quinto, poi Lendl agli ottavi, Courier in semifinale e Martin in finale senza perdere set. Pistol Pete perde al primo turno a Philadelphia contro Jacco Eltingh (89 Atp), ma torna imbattibile a Indian Wells battendo in finale 6-2 al quinto Petr Korda.0

Nel 2001, a 30 anni suonati, tocca ad Andre Agassi. Il Kid di Las Vegas parte da Melbourne e vince il titolo superano Rafter 6-3 al quinto in semifinale e Clement in finale in tre set. Quando arriva a Indian Wells, Agassi ha inanellato due sconfitte di fila: in finale a San Josè contro Greg Rusedski e al primo turno di Scottsdale contro Clavet. In California Agassi conquista il titolo battendo Hewitt in semifinale e Sampras in finale.

Nel 2004 il numero 1 del mondo è Roger Federer che conquista la leadership mondiale all'indomani del successo a Melbourne in finale su Marat Safin. Da neo numero 1 Federer vince i due match di singolare contro la Romania in Coppa Davis, perde da Henman nei quarti a Rotterdam, infine trionfa a Dubai su Feliciano Lopez e a Indian Wells su Henman.

Due anni dopo Federer concede il bis: lo svizzero viene dall'infortunio al piede che lo costringe alla resa nella finale delle Atp Finals di Shanghai, ma quando parte l'anno nuovo è un portento: vince Doha senza perdere set, l'Open d'Australia recuperando un set e un break in finale a Baghdatis (7-5, 2-0 per il cipriota che manca 2 palle per il 3-0 pesante). A Dubai Federer perde contro Nadal in finale, ma a Indian Wells torna a tenere i rivali a distanza abissale, compreso James Blake in finale.

Nel 2008 c'è la prima delle accoppiate di Novak Djokovic. Il serbo è numero 3 Atp, inizia l'anno dall'Open d'Australia battendo Federer in semifinale in tre set e Tsonga in finale in quattro set. Poi perde da Davydenko in Coppa Davis, da Simon a Marsiglia e contro Roddick in semifinale a Dubai. Sul cemento di Indian Wells ritrova la magia, batte Seppi al primo turno, poi Wawrinka nei quarti, Nadal in semifinale e Fish in finale.

Nel 2009 l'impresa ha la firma di Rafael Nadal che arriva a Melbourne con la sconfitta contro Monfils nei quarti a Doha. Lo spagnolo ha un tabellone in discesa, ma per portare a casa la semifinale contro Verdasco impiega 5 ore e 10 minuti: vince 6-4 al quinto e a fine match ha difficoltà a stare in piedi. Ma quando scende in campo, domenica sera, per affrontare Federer in finale, Rafa rinasce e batte lo svizzero 6-2 al quinto.

Nel 2011 tocca di nuovo a Djokovic. La prima parte della stagione del serbo è impressionante e quando arriva a Parigi ha vinto tutte le 41 partite dell'anno (43 considerando le ultime 2 del 2010). Nole batte Federer in semifinale e Murray in finale in Australia senza perdere set, poi supera Federer in finale a Doha e ancora Federer in semifinale e Nadal in finale a Indian Wells.

Nel 2015 Djokovic firma il tris: perde da Karlovic a Doha, ma vince l'Open d'Australia superando Wawrinka 6-0 al quinto in semifinale e Murray in finale. Dopo la sconfitta con Federer in finale a Doha, Nole conquista Indian Wells battendo Murray in semi e Federer in finale.

E l'anno dopo il serbo diventa il primo a centrare l'accoppiata Melbourne-Indian Wells per due anni di fila. Nole vince Doha su Nadal, l'Open d'Australia battendo Federer e Murray agli ultimi due turni, poi perde da Feliciano Lopez a Dubai, ma vince Indian Wells su Raonic.

L'ultima accoppiata porta la firma di Roger Federer: lo svizzero torna alle gare dopo oltre 6 mesi per l'infortunio al ginocchio. In Australia il 35enne svizzero gioca il torneo della vita battendo Berdych, poi Nishikori al quinto, Wawrinka al quinto e Nadal al quinto recuperando un break di svantaggio nel quinto set. Dopo i 3 match point mancati a Dubai contro Evgeny Donskoy, approda a Indian Wells e supera Nadal agli ottavi e Wawrinka in finale.