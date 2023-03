Tutti i gruppi delle Davis Cup Finals

Quattro squadre in quattro gironi: le migliori 16 nazionali del mondo si affronteranno nella fase a gironi delle Davis Cup Finals per decreterare le protagoniste della Final Eight, che si terrà dal 21 al 26 novembre a Malaga.

Proprio nella città spagnola è stato effettuato il sorteggio della fase a gironi, che vedrà l'Italia impegnata a Bologna nel Gruppo A insieme ai campioni in carica del Canada, alla Svezia e al Cile. Gli altri raggruppamenti sono così formati:

Gruppo B (Manchester): Australia, Gran Bretagna, Francia, Svizzera

Gruppo C (Valencia): Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Corea del Sud

Gruppo D (Croazia): Croazia, Olanda, Stati Uniti, Finlandia

Le qualificazioni delle Davis Cup Finals andranno in scena dal 12 al 17 settembre a Bologna, Manchester, Valencia e in una città della Croazia ancora da definire.

