Tutto con uno smartphone: la rivoluzione digitale della Coppa Italia

Al centro della scena in campo, con due partite da vincere per conquistare ogni incontro e cercare di arrivare fino al gran finale di giugno, ma anche fuori. Perché anche nella seconda edizione della Coppa Italia padel FIT TPRA by Noberasco, che scatta lunedì con i primi match della fase provinciale a gironi, la responsabilità sarà tutta nelle mani delle squadre, chiamate a gestire la competizione in totale autonomia, online. Una novità testata nel 2021 e risultata da subito molto apprezzata, perché snellisce la burocrazia e rende tutto più semplice.



Non c’è il giudice arbitro, non ci sono carte e referti da compilare e inviare, non c’è nulla. In pieno stile FIT TPRA è tutto semplicissimo e per completare qualsiasi operazione basta uno smartphone: stabilire la data degli incontri, schierare la formazione e poi inserire il risultato di ogni singola sfida. Al resto pensa il computer, che calcola la classifica e le statistiche, e al termine dei gironi qualificherà le migliori formazioni per la successiva fase regionale a eliminazione diretta.

La responsabilità di inserire la formazione è affidata ai capitani, che all’interno del proprio profilo personale hanno un tasto apposito dedicato allo schieramento della squadra, e sono chiamati a indicare le coppie scelte (nell’ordine uno, due, tre) entro 60 minuti dal via del primo incontro. Ma attenzione: se lo desiderano possono farlo anche con parecchie ore d’anticipo, perché fino a un’ora dal via il sistema non pubblica comunque l’elenco degli incontri, indipendentemente dal fatto che le formazioni siano già state inserite da tempo.



Una soluzione utile per garantire la massima integrità, perché nessuno dei due capitani può conoscere in anticipo l’ordine di schieramento della formazione avversaria, e quindi non ha la possibilità di compiere delle scelte tattiche sulla base delle selezioni rivali. In più, fino a un’ora prima del via è permesso modificare le proprie preferenze, così da poter intervenire in caso di qualche defezione dell’ultimo minuto.

Ultimate le operazioni preliminari la parola passa al campo. Poi, una volta completato l’incontro, è affidata ai capitani anche la responsabilità di inserire l’esito della sfida. Basta entrare nella scheda dell’incontro, selezionare la coppia vincitrice per ogni match, inserire il punteggio e quindi salvare. In automatico, il sistema invia una mail al capitano dell’altra squadra, che viene invitato a confermare il risultato complessivo della sfida e i punteggi dei vari match. Quando arriva la conferma, il risultato dell’incontro diventa ufficiale e viene registrato nel sistema, e alle squadre vengono assegnati i relativi punti.



La possibilità di inserire il risultato degli incontri è stata messa a disposizione anche dei circoli e dei coordinatori FIT TPRA, in modo da garantire un ulteriore controllo che può tornare utile in determinate situazioni. Ma è solo una sicurezza in più: per il resto è tutto nelle mani dei giocatori, protagonisti al cento per cento di una manifestazione che ha chiuso con 1.076 formazioni iscritte, superando di circa 200 il record – che pareva inavvicinabile – del 2021.



Tre le regioni con più di 100 squadre al via fra maschile e femminile: comanda il Lazio con 142, seguito dalla Sicilia con 141 e dal Piemonte (108). Subito dietro Emilia Romagna (97) e Toscana (94). Ma i numeri sono stati più che soddisfacenti in tutte le regioni, e rappresentano la prima certificazione della qualità della manifestazione. Tante altre arriveranno nelle prossime settimane, da ogni parte d’Italia.