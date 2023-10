Tutto il WTA 1000 di Pechino su SuperTennis: i match in programma

Lo spettacolo dell'ultimo WTA 1000 della stagione è tutto su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel. Il China Open, di scena a Pechino, potrà dare risposte importanti anche nella corsa agli ultimi posti per le WTA Finals di Cancun, in Messico.

A Pechino, dove è entrato nel vivo l'ATP 500 maschile che ha segnato l'apertura di questo evento combined, ci saranno la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff e Jessica Pegula. Sono loro le prime quattro teste di serie ma solo Pegula ha ottenuto il bye al primo turno. Non in base alla classifica, però. Come la WTA aveva spiegato, i quattro bye al primo turno sono infatti andati alle semifinaliste del Toray Pan Pacific Open, il WTA 500 di Tokyo in corso questa settimana: Pegula, Maria Sakkari, Veronika Kudermetova e Anastasia Pavlyuchenkova.

Questa la programmazione di massima di lunedì 2 ottobre su SuperTennis (gli altri incontri saranno trasmessi in diretta su SuperTenniX, senza interruzioni, dove resteranno disponibili anche on demand):

05:00 - LIVE WTA 1000 Pechino - Lesia TSURENKO (UKR) vs Lin ZHU (CHN)



06:30 - LIVE ATP 500 Pechino - Daniil MEDVEDEV vs Ugo HUMBERT (FRA)



a seguire - LIVE WTA 1000 Pechino - Yue YUAN (CHN) vs Jasmine PAOLINI (ITA)



10:30 - LIVE WTA 1000 Pechino - Ekaterina ALEXANDROVA vs Coco GAUFF (USA)



13:00 - LIVE ATP 500 Pechino - Carlos ALCARAZ (ESP) vs Casper RUUD (NOR)



15:00 - LIVE ATP 500 Pechino - Jannik SINNER (ITA) vs Grigor DIMITROV (BUL)

Sabalenka, al primo torneo da numero 1 del mondo, guida il primo quarto. Il sup percorso inizierà contro Sofia Kenin, ex numero 4 del mondo, che già l'ha sorpresa quest'anno agli Internazionali BNL d'Italia a Roma. In questo quarto anche Elena Rybakina, campionessa di Wimbledon 2022, che al primo turno incontrerà la cinese Zheng Qinwen, che ha raggiunto i quarti allo US Open e vinto la medaglia d'oro agli Asian Games, i Giochi Asiatici.

Pegula è nel secondo quarto insieme a Ons Jabeur, che a Ningbo ha centrato la prima finale da Wimbledon e la prima sul duro dallo US Open 2022. La statunitense debutta nel torneo contro Donna Vekic o Anna Blinkova. In questo quarto anche Petra Kvitova, che affronta al primo turno la cinese Wang Xiyu in un confronto fra mancine, e Jelena Ostapenko.

Nel terzo quarto troviamo Cori Gauff, numero 3 del mondo, al primo torneo da campionessa Slam. Non facile l'esordio, contro Ekaterina Alexandrova. In questo quarto anche la campionessa di Guadalajara Maria Sakkari, in corsa per la terza qualificazione consecutiva alle WTA Finals. La greca debutterà al secondo turno contro Linda Fruhvirtova o Arantxa Rus.

Nell'ultimo quarto, infine, c'è Iga Swiatek alla prima partecipazione nel torneo, insieme a Marketa Vondrousova e alle due ex vincitrici in tabellone, Caroline Garcia (2017) e Victoria Azarenka (2012).