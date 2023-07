Umago, Bolelli e Vavassori centrano la seconda 'semi' di fila

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la seconda semifinale consecutiva. Dopo la sconfitta a Bastad contro Gonzalo Escobar e Oleksandr Nedovyesov, al Plava Laguna Croatia Open Umag, l'ATP 250 sulla terra rossa di Umago, potranno tentare di nuovo di raggiungere la seconda finale in carriera come coppia.

Nei quarti il duo azzurro ha sconfitto i cechi Roman Jebavy e Jiri Lehecka, avversario in singolare di Matteo Arnaldi nei quarti, 64 36 10-2. In semifinale affronteranno gli olandesi Sander Arends e David Pel.

Bolelli e Vavassori hanno giocato un'unica finale insieme in doppio, a Halle, contro Melo e Peers, ex numero 1 e 2 del mondo nel ranking di doppio.

Bolelli punta alla 25ma finale complessiva in doppio. In carriera ha conquistato undici titoli nella specialità, sei dei quali in coppia con Fabio Fognini. I "Chicchi" hanno trionfato due volte a Umago nel 2011 e nel 2022. Si sono imposti anche a Buenos Aires nel 2013 e nel 2023, a Rio de Janeiro nel 2022 e soprattutto all'Australian Open 2015. In quell'occasione hanno firmato un traguardo storico: una coppia tutta italiana non vinceva uno Slam in doppio maschile dal trionfo di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola al Roland Garros del 1959.

Bolelli ha conquistato anche tre trofei con Maximo Gonzalez (Mallorca, Parma, Santiago 2021), uno con Andreas Seppi (Dubai 2016) e uno con Horacio Zeballos (Monaco di Baviera 2011).

Eh già! ??????????

Undici anni dopo…che viaggio @BolelliSimone! E che sport pazzo è il tennis! Grazie Umago e grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto ?? pic.twitter.com/A3A6fFe8di

— Fabio Fognini (@fabiofogna) July 31, 2022

Vavassori invece insegue la sesta finale con l'obiettivo di centrare il quarto titolo dopo i successi, sempre sulla terra rossa a Cagliari nel 2021 con Lorenzo Sonego, a Santiago e Marrakech quest'anno, rispettivamente con Andrea Pellegrino e Marcelo Demoliner.

LIVE SCORE

ORDINE DI GIOCO

MAIN DRAW SINGOLARE

MAIN DRAW DOPPIO

TABELLONE QUALIFICAZIONI