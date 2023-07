Umago: dopo la falsa partenza, Sonego show piega Munar. E' semifinale

Dopo Matteo Arnaldi anche Lorenzo Sonego si qualifica per le semifinali dell'Atp 250 di Umago. Il piemontese vince in rimonta battendo lo spagnolo Jaume Munar per 3-6 6-1 6-2 in 2 ore e 5 minuti.

E' un primo set con un solo giocatore in campo. Lo spagnolo fa tutto diligentemente bene, non sbaglia quasi niente mentre Sonego è lento negli spostamenti laterali, gioca un po' troppo lontano dalla riga di fondo campo e soprattutto è privo dell'esplosività dimostrata il giorno prima contro Cecchinato.

Lo spagnolo vola 5-0 con estrema facilità, poi si pianta, arrivano i primi errori e Sonego prende fiducia. L'azzurro salva un set point sul 5-0, poi strappa la battuta a zero al riva risalendo la china fino al 5-3. Qui Munar ha un colpo di coda, infila quattro punti consecutivi e porta a casa la prima frazione per 6-3.

L'inerzia del match però è cambiata. Il padrone del campo è Sonego che serve meglio e inizia a spingere con i colpi a rimbalzo senza la paura d'inizio match. Sonego ripete quanto fatto dallo spagnolo nel primo set, infila 5 giochi consecutivi e poi chiude il set per 6-1.

Nel terzo Sonego continua a martellare. L'azzurro fa immediatamente il break, poi annulla due palle del contro break salendo sul 2-0. Gli scambi sono molto lunghi, Sonego si sposta molto sulla parte sinistra del campo per uncinare con il dritto e la tattica funziona per issarsi sul 3-1. Munar è innervosito dall'atteggiamento del pubblico che è apertamente per l'azzurro, subisce il doppio break e Sonego sul 5-2 può finalmente servire per chiude: servizio e dritto per il 15-0, poi non riesce a tirare su una difficile volée di rovescio per il 15-15, ma Munar stecca con il dritto. Sonego è a due punti dal match, sbaglia un rovescio interlocutorio ma con uno splendido serve and volley si procura il primo match point. Prima a uscire e dritto anomalo lungolinea per chiudere l'incontro.

Sonego chiude, tra l'ovazione del pubblico, conquistando 15 degli ultimi 19 game del match. Un risultato che gli consente di tornare virtualmente tra i primi 40 giocatori del mondo.



Nella semifinale di sabato (la prima della stagione per il piemontese) Sonego attende il vincente del match in corso sul centrale tra Stanislas Wawrinka e Roberto Carballes Baena. Sonego va alla ricerca della sesta finale della carriera, la prima del 2023. In passato Sonego ha vinto la finale di Antalya 2019 contro Kecmanovic, perso quella di Vienna 2020 contro Rublev, vinto a Cagliari nel 2021, perso quella di Eastbourne 2021 contro De Minaur e vinto quella di Metz 2022 contro Bublik.

L'altra semifinale invece vede impegnato il nostro Matteo Arnaldi (alla prima semi della carriera) contro l'australiano Alexei Popyrin.