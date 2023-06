Un buon Fognini si arrende in 5 set all'austriaco Ofner

E' Sebastian Ofner, 27 anni numero 118 del mondo, l'ostacolo che impedisce a Fabio Fognini di raggiungere per la quarta volta in carriera la seconda settimana del Roland Garros. L'austriaco, al termine di una battaglia di 3 ore e 54 minuti, batte un buon Fognini per 57 63 75 16 64 qualificandosi per la prima volta in carriera per gli ottavi di finale in uno Slam.

E' una girandola di emozioni, quasi 4 ore di montagne russe certificate da 24 break (12 per parte) in 50 game, 25 vinti da Fognini e 25 da Ofner.

Fabio gioca un buon primo set, bravo nella fase difensiva, concentrato e vigile quanto basta per tenere a freno le sparate di Ofner. Nel quarto game il ligure vola 0-40 e gli è sufficiente la prima chance per strappare la battuta all'austriaco. Il vantaggio però si dimostra effimero, Fabio non conferma lo strappo e dopo aver mancato la palla del 4-1 si fa riprendere sul 3-2. La situazione si ribalta quando nel settimo game Fabio subisce il secondo break di fila, complice anche un doppio fallo che spiana la strada all'austriaco. La reazione del ligure è immediata: 4 pari, una palla break salvata e 5-4. Qui Fabio sciupa due set point, ma alla terza chance, questa volta sul 6-5, piazza la stoccata vincente per chiudere la prima frazione.

Sul 2 pari del secondo set Fabio affonda e dopo aver mancato due palle per tenere il game subisce il break che non riesce più a recuperare. Il linguaggio del corpo del ligure non promette niente di buono. Fabio gioca quasi da fermo e nel secondo game del terzo set Fognini è costretto ad annullare tre palle break. A fatica l'azzurro si tiene a galla, poi nel game successivo strappa la battuta a zero a Ofner e poi conferma il vantaggio per il 3-1 annullando una palla del contro break. I due contendenti vanno a folate: dal 3-1 si passa al 3 pari, poi c'è un nuovo break dell'azzurro che rialza la testa arrivando a servire avanti 4-3. Ma ancora una volta l'azzurro non tiene e sul 5-6 Fabio offre al rivale 3 set point. Fognini annulla i primi due ma sul terzo il nastro blocca il passante del ligure che accecato dalla rabbia disintegra la racchetta per terra.

Nel quarto set Fabio sembra recuperare un certo vigore atletico, Ofner invece si scolla dalla partita: 5-0 facile di Fabio che poi si fa breakkare con un doppio fallo per tentare di andare a servire per primo nel quinto set. L'azzurro ci riesce perché strappa nuovamente la battuta a Ofner, chiude il set per 6-1 e inizia il quinto alla battuta.

Ma c'è l'ennesimo cambio di direzione al match: 2-0 Ofner, 2-2 e poi ancora il break in favore di Ofner che gioca il tutto per tutto sfiancando Fognini. L'austriaco questa volta conferma il vantaggio e sale 4-2. Sul 5-2 Ofner serve per chiudere ma Fabio vola sullo 0-40 e poi chiude a 30. Sul 5-4 l'austriaco torna a servire per il match. Fognini apre il game recuperando due smash morbidi di Ofner per chiudere alla Connors con un passante di rovescio. Con una bordata di dritto Ofner sale 30-15 e con un gancio di dritto arriva a doppio match point. Gli basta il primo, un ace, poi si lascia cadere per terra urlando tutta la gioia possibile.

Fabio fallisce l'approdo alla seconda settimana del Roland Garros. In passato aveva ottenuto questo traguardo tre volte: nel 2011 quando si spinse ai quarti, nel 2018 e nel 2019. Complessivamente negli Slam c'è riuscito 8 volte considerando anche le 4 volte all'Open d'Australia (2014, 2018, 2020 e 2021) e la volta all'Open degli Stati Uniti del 2015. Ora il bilancio del ligure nei match conclusi al quinto set è di 24 vinti su 39 giocati.