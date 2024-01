United Cup, Australia - Germania 0-1. Ora live su Supertennis De Minaur - Zverev

La Germania si è portata in vantaggio nella seconda semifinale di United Cup grazie al successo ottenuto in tre set dalla tedesca ex n.1 del mondo Angelique Kerber contro l'australiana ex n.32 del mondo Ajila Tomljanovic. 46 62 76(7) il risultato finale in favore della vincitrice di tre Major in carriera in un match che ha visto complessivamente ben 32 occasioni da break costruite dalle due protagoniste e il cui culmine è coinciso con il terzo set. Portatasi in vantaggio subito di un break, Kerber ha ceduto a metà parziale il suo servizio innescando una sequenza di palle break che ha finito col prolungare la contesa fino al tie-break dove Tomljanovic, dopo aver sciupato due match point, ha dovuto infine arrendersi sulla prima occasione utile capitata alla sua rivale su cui è calato il sipario dopo oltre due ore e mezza di gioco.

?? Kerber is ???????? ??



???? @AngeliqueKerber notches her first singles victory following her comeback, coming from a set down to defeat Tomljanovic 4-6, 6-2, 7-6(7)! #UnitedCup pic.twitter.com/Mab31pRiRh

— United Cup (@UnitedCupTennis) January 6, 2024

(in aggiornamento)

UNITED CUP, LA GUIDA COMPLETA

UNITED CUP, TUTTE LE NOTIZIE

UNITED CUP, TUTTI I VIDEO

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

IL TABELLONE

RISULTATI E ORDINE DI GIOCO