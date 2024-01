United Cup, finale Germania-Polonia 0-1: Swiatek super, Zverev-Hurkacz live ora in tv

Alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney la Polonia è in vantaggio 1-0 sulla Germania nella finale della seconda edizione della United Cup 2024, il torneo per nazioni a squadre miste, trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Nel singolare d’apertura Iga Swiateg, numero uno del mondo, ha liquidato 63 60, in un’ora e minuti di gioco, Angelique Kerber, senza ranking, al rientro dopo il lungo stop per maternità. La tedesca resta in partita per quasi tutto il primo set: poi la polacca vince tutti gli ultimi nove game.

La 22enne di Varsavia si era aggiudicata in tre set l’unico precedente con la 35enne mancina di Brema, disputato negli ottavi sul cemento del WTA 1000 di Indian Wells nel 2022.

Ora in campo Alexander Zverev, n.7 del ranking, ed Hubert Hurkacz, n.9 ATP. Il 26enne di Amburgo ha vinto entrambi i precedenti con il 26enne di Wroclaw, disputati negli ottavi sulla terra del Masters 1000 di Madrid nel 2019 e nei round robin delle Nitto ATP Finals di Torino (veloce indoor) nel 2021.

Nel doppio le formazioni annunciate sono Iga Swiatek e Hubert Hurkacz per la Polonia e Laura Siegemund e Maximilian Marterer per la Germania.