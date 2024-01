United Cup, giovedì Norvegia-Francia: live tv dalle 7.30

Un solo quarto di finale è in programma nella mattinata italiana in United Cup, la manifestazione a squadre miste trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Con Polonia-Cina e Serbia-Australia la manifestazione ha salutato Perth. Da questo momento si gioca solo alla Ken Rosewall Arena di Sydney. Il programma prevede la sfida tra la Francia, che ha vinto il girone dell'Italia, e la Norvegia, prima nel Girone F deciso dal quoziente game. Chi vince, affronterà in semifinale la Polonia di Iga Swiatek, numero 1 WTA, e Hubert Hurkacz, numero 9 ATP.

Si parte alle 7.30 ora italiana con il singolare femminile che mette di fronte Caroline Garcia, numero 20 del mondo, e Malene Helgo, numero 544 con un best ranking di 317 raggiunto a gennaio 2023.

Semifinalista al WTA 1000 di Guadalajara nel 2023, Garcia ha chiuso l'ultima stagione come regina degli ace. Ne ha messi a segno 462, sette in più della seconda in questa classifica, Elena Rybakina (455). Ne ha aggiunti altri 22 nelle prime due partite di United Cup, vinte contro la tedesca Angelique Kerber e l'italiana Jasmine Paolini.

Protagonista del successo francese in Billie Jean King Cup nel 2019, Garcia non perde da un'avversaria fuori dalle prime 500 del mondo dal 2012: l'ultima l'ha subita contro Zhou Yi-Miao, allora numero 627, a Pattaya City nel 2012.

La norvegese Helgo torna in United Cup per la seconda volta. L'anno scorso ha debuttato nel circuito maggiore proprio in questa manifestazione, perdendo contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia e l'azzurra Martina Trevisan. Ex numero 29 junior, vanta sei titoli ITF in singolare e sette in doppio. Numero 1 di Norvegia nel ranking WTA davanti a Ulrike Eikeri (608), non ha mai vinto un match nel circuito maggiore, e prevedibilmente mai nemmeno una contro una Top 20.

Nel singolare maschile Adrian Mannarino, numero 22 (il suo best ranking) affronta per la seconda volta Casper Ruud, numero 11. Il francese ha vinto l'unico precedente al Masters 1000 di Parigi-Bercy nel 2019.

A 35 anni, forte di un tennis decisamente inusuale e di una consapevolezza mai così elevata nei propri mezzi, ha concluso nel 2023 la sua stagione migliore. Ha vinto 43 partite, il suo primato personale, e tre titoli a Newport, Astana e Sofia, oltre ad aver raggiunto la finale a Mallorca. Sull'erba, a 's-Hertogenbosch, ha festeggiato anche la vittoria di maggior prestigio in carriera contro il numero 3 del mondo Daniil Medvedev. Ma ha perso tutte le ultime cinque partite giocate contro un Top 20 (24 vittorie e 102 sconfitte il bilancio in questi incontri).

Ruud, il norvegese con la miglior classifica di sempre, nonché il primo a vincere un titolo ATP, a giocare le Nitto ATP Finals, a centrare la finale di uno Slam e di un Masters 1000, non ha più vinto tre partite di fila in uno stesso evento sul duro dalle Nitto ATP Finals 2022. Allora a Torino arrivò in finale, prima di cedere contro Novak Djokovic. Da inizio 2021, ha ottenuto 12 successi nelle 14 partite giocate da allora contro avversari francesi.

In caso di parità, il passaggio del turno sarà deciso dal doppio misto. In campo Caroline Garcia / Edouard Roger-Vasselin contro Ulrikke Eikeri / Casper Ruud.

