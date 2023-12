United Cup, Italia-Germania 1-0 su SuperTennis: Paolini batte Kerber e i crampi, live ora in tv Sonego-Zverev

Alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney Italia Germania nella seconda giornata della United Cup 2024, il torneo per nazioni a squadre miste che proseguirà fino al 7 gennaio in due sedi - a Perth (“RAC Arena”) e Sydney -, trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Nel primo singolare Jasmine Paolini, n.30 WTA, ha battuto 64 75, in un’ora e 48 minuti di gioco, Angelique Kerber, attualmente senza ranking ma ex numero uno del mondo, 14 titoli all’attivo (tra cui 3 Slam: Australian Open e Us Open 2016, Wimbledon 2018), al rientro nel circuito dopo 18 mesi di stop per maternità.

Tra la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana e la 35enne mancina di Brema non c’erano precedenti. Primo set durissimo e giocato con grande intensità da entrambe. La prima a dover salvare palle-break, tre di fila nel secondo gioco, è la tedesca ma la prima a cedere la battuta, nel terzo, è l’azzurra. Kerber sale 3-1 ma Paolini infila quattro game di fila ribaltando la situazione (5-3). Angie prova a rifarsi sotto (5-4) ma non sfrutta tre opportunità per il riaggancio e Jasmine chiude 6-4 al quinto set-point.

Nella seconda frazione Kerber accusa un minimo la fatica e Paolini ne approfitta (3-1). La mancina di Brema però non molla e prova a rientrare (3-2). In un combattutissimo sesto gioco, nel dodicesimo punto, l’azzurra accusa un problema di crampi al polpaccio sinistro: due “quindici” dopo Paolini sceglie di perdere il game in corso e quello successivo al servizio per arrivare al cambio campo e farsi trattare (da regolamento non si può chiedere un “medical time out” per crampi). Di riparte con la tedesca avanti 4-3 con break di vantaggio. Angelique sale 5-3 ma Jasmine non molla e con una risposta di rovescio incrociato stretto rimette tutto in discussione (5-5). E dallo 0-30 dell’undicesimo gioco l’azzurra infila un parziale di otto punti a zero chiudendo 7-5 con un rovescio lungolinea spaziale, il vincente numero 42.

“E’ una vittoria speciale: è stato un onore giocare contro di lei – le parole di una Paolini raggiante -. E’ una tennista incredibile, ha giocato tanti vincenti nonostante fosse stata ferma per tanto tempo. I crampi? Non so come sia riuscita a portarla a casa questa partita. So solo che ho tirato vincenti su ogni colpo perché non riuscivo a muovermi. Ho cercato di prendermi tutti i secondi che avevo a disposizione per rifiatare. Amo le competizioni a squadre: sono più belle ed io mi sono divertita tanto. Spero di riprendermi completamente per la prossima sfida”.