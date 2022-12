United Cup, prima giornata: tutte le sfide in programma

E’ tutto pronto: la stagione 2023 del grande tennis inizia giovedì 29 dicembre in Australia, dove 18 Paesi si daranno battaglia fino all'8 gennaio per diventare conquistare la prima edizione della United Cup.

Il nuovo evento a squadre miste vede impegnate alcune delle più grandi star del circuito tra Brisbane, Perth e Sydney, con Rafael Nadal, Iga Swiatek, Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini tra i rappresentanti dei loro Paesi.

Ecco che cosa prevede la prima giornata che prende avvio a mezzogiorno a Sydney (in Italia saranno le 2 di notte), con Usa - Rep. Ceca, e a Perth, con Grecia - Bulgaria. Alle 13 si comincerà invece a Brisbane (da noi saranno le 4.00) dove a inaugurare la manifestazione sarà proprio l’Italia opposta al Brasile. In programma i primi due singolari, uno maschile e uno femminile.

La seconda giornata, venerdì 30, vedrà concludersi gli incontri con il secondo singolare maschile e femminile e il doppio misto finale.

Supertennis trasmetterà tutta la manifestazione in diretta e in esclusiva, a partire dalle 2.00 di stanotte.

A Perth in campo i Gruppi A e F

La sfida più ghiotta della prima giornata della United Cup 1922 è quella tra Stefanos Tsitsipas, n.4 del mondo e Grigor Dimitrov, n.28. Un match che mette di fronte due vincitori delle Nitto ATP Finals e fa da cloude del confronto tra Grecia e Bulgaria, inserite nel Gruppo A. Tsitsipas nel 2022 ha raggiunto il numero record di 61 partite vinte in una stagione in cui ha conquistato i titoli di Monte-Carlo e Maiorca. Tsitsipas è sicuramente motivato a partire forte e a incrementare il suo score positivo contro Dimitrov: è conduce 5-1 nei confronti diretti.

La Grecia, una nazione con poco più di 10 milioni di abitanti, è la prima testa di serie dell'evento. È l'unico paese in grado di schierare con due giocatori classificati tra i primi sei del mondo: Maria Sakkari, n. 6 del mondo, che sarà impegnata nel secondo singolare femminile venerdì, e Tsitsipas, n.4 del mondo.

"Vedere i giocatori che ce la mettono tutta per superarsi, che escono dalla loro ‘confort zone’, credo che piacerà ai tifosi", ha detto Tsitsipas in vista dell'evento. "E poi, vedere ragazzi e ragazze che giocano insieme è fantastico. Penso che questo aiuterà sia il Tour femminile, sia il nostro. Penso che alla fine vinceremo tutti".

L'altro match in programma nella prima giornata a Perth vedrà la Francia affrontare l'Argentina, entrambe comprese nel “Gruppo F”. Assente Diego Schwartzman, sarà Francisco Cerundolo, reduce dalla sua migliore stagione della carriera, a guidare la squadra albiceleste. È salito al n. 24 dei Pepperstone ATP rankings e ha conquistato la sua prima corona a livello di tour a Bastad. L'argentino apre la stagione contro il n.1 francese Arthur Rinderknech (n.44 del mondo) in quello che sarà il primo faccia a faccia tra i due.

Sul versante WTA (ricordiamo che la manifestazione mette in palio sunti ATP e WTA n.d.r) il confronto Francia e Argentina prevede nella prima giornata la sfida tra Alize Cornet a Maria Lourdes Carle. Cornet, n.36 del mondo, ha ottimi ricordi australiani: lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open, sua migliore prestazione Slam di sempre. L'argentina Carle, 22 anni, si trova al n. 147 Wta, suo best ranking, al termine di una stagione che l'ha vista vincere la sua prima partita nel main draw di un torneo WTA ad Amburgo.

A Sydney i Gruppi C e D

Alex de Minaur cercherà di scaldare la Ken Rosewall Arena e di iniziare bene la stagione sui campi duri di casa affrontando il n.1 britannico Cameron Norrie nel confronto tra Australia e Gran Bretagna, inserite nel ‘Gruppo D’. E’ questa la sfida più calda della prima giornata, prevista per la serata australiana. L'australiano, n.24 del mondo, 47 vittorie e 15 sconfitte nel 2022, si è aggiudicato l’unico scontro diretto con Norrie che però è n.14 del mondo e vanta già quattro titoli nell’ATP Tour. La serata sarà chiusa dalla sfida, sulla carta diseguale, tra l'australiana Zoe Hives, n.772 e la britannica Katie Swan, n.145 fondamentale comunque nell’economia generale del confronto.

"È un campo bellissimo, un posto bellissimo. Mi piace sempre tornare a casa", ha dichiarato De Minaur. "E penso che sia ancora più bello essere qui per una gara a squadre. Abbiamo una grande team e siamo tutti molto contenti di questa opportunità".

Il cuore dei tifosi di Sydney batterà ovviamente per i loro beniamini ma la Ken Rosewall Arena è anche il teatro dove saranno in azione gli Stati Uniti, altra formidabile formazione, che all’esordio affronta la Repubblica Ceca, una delle squadre più temibili sul versante femminile, una squadra capace di conquistare la Billie Jean King Cup sei volte tra il 2011 e il 2018.

Anche gli Stati Uniti al femminile non scherzano: possono infatti contare sulla n.3 del mondo Jessica Pegula e sulla n.11 del mondo Madison Keys. Semifinalista agli Australian Open e vincitrice ad Adelaide nel 2022, Keys si è sempre espressa bene sui campi duri australiani ma Marie Bouzkova, 24 anni e n.24 del mondo, reduce dalla sua migliore stagione sul circuito e sua avversaria nella prima giornata resta un’avversaria di sicuro ostica.

Il loro confronto seguirà a quello dei capofila delle rispettive squadre al maschile. Il numero uno degli Usa è Taylor Fritz, n.9 del mondo e semifinalista alle Nitto ATP Finals. Il 25enne di San Diego, che è entrato per la prima volta nella Top 10 ATP lo scorso ottobre, aprirà le danze contro il ceco emergente Jiri Lehecka, n. 81 del mondo. Il 21enne di Mlada Bolesav, capoluogo della Boemia, è una delle stelle nascenti del circuito: nel 2022 ha raggiunto le semifinali a Rotterdam partendo dalle qualificazioni prima arrivare alla finale dalle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, battuto solo da Brandon Nakashima.

A Brisbane i Gruppi E e B

Nella Pat Rafter Arena di Brisbane sarà il match tra Beatriz Haddad Maia e Martina Trevisan a dare il via al ‘Gruppo E’ della United Cup, primo incontro della sfida tra Italia e Brasile. Per la numero uno azzurro un impegno durissimo: Haddad Maia è stata una delle stelle emergenti della stagione 2022, vincendo due titoli e finendo nella Top 15 dopo aver iniziato l'anno fuori dalla Top 80.

Parte invece favorito Lorenzo Musetti, grande emergente del 2022. L’azzurro che a soli 20anni è già n.23 del mondo e vanta due titoli ATP (l’ATP 500 di Amburgo e l’ATP 250 di Napoli) affronta il brasiliano Felipe Meligeni Alves, 24 anni, n.166 del mondo.

A seguire toccherà ai primi due match dall’altra sfida in programma a Brisbane, quella che apre il 'Gruppo B', tra Svizzera e Kazakistan. Belinda Bencic, n.12 Wta, dovrà alimentare le speranze della Svizzera nella prima giornata, affrontando la kazaka Yulia Putintseva, n.51. Sarà il sesto faccia a faccia tra Bencic e Putintseva, con la kazaka in vantaggio per 3-2 in questi scontri diretti, l’ultimo dei quali risale al 2020. Dopo di loro Marc-Andrea Huesler, n.56 del mondo (che ha conquistato il suo primo titolo a livello di tour a Sofia nel 2022), affronta Timofey Skatov, n.142, nel match di apertura maschile.

United Cup 2022 - Le sfide della prima giornata

Sydney, Ken Rosewall Arena

Usa vs. Repubblica Ceca (Gruppo C)

Taylor Fritz (USA) vs. Jiri Lehecka (CZE)

Madison Keys (USA) vs. Marie Bouzkova (CZE)

Australia vs. Gran Bretagna (Gruppo D)

Alex de Minaur (AUS) vs. Cameron Norrie (GB)

Zoe Hives (AUS) vs. Katie Swan (GB)

Perth, RAC Arena

Grecia vs. Bulgaria (Gruppo A)

Despina Papamichail (GRE) vs. Isabella Shinikova (BUL)

Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Grigor Dimitrov (BUL)

Francia vs. Argentina (Gruppo F)

Alizé Cornet (FRA) vs. Maria Carle (ARG)

Arthur Rinderknech (FRA) vs. Francisco Cerundolo (ARG)

Brisbane, Pat Rafter Arena

Italia vs. Brasile (Gruppo E)

Martina Trevisan (ITA) vs. Beatriz Haddad Maia (BRA)

Lorenzo Musetti (ITA) vs. Felipe Meligeni Alves (BRA)

Svizzera vs. Kazakistan (Gruppo B)

Belinda Bencic (SWI) vs. Yulia Putintseva (KAZ)

Marc-Andrea Huesler (SWI) vs. Timofey Skatov (KAZ)