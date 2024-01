United Cup, la quinta giornata su SuperTennis: il clou è Serbia-Repubblica Ceca

Il debutto della Grecia, l'Olanda e la Serbia di Djokovic che puntano al primo posto del girone. E' succoso il menu della quinta giornata della United Cup, da mezzanotte e mezza in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Si parte a Sydney con la sfida tra la Grecia dei Top 10 Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas e il Cile. Tsitsipas, finalista all'Australian Open l'anno scorso, affronta il numero 19 del mondo Nicolas Jarry, nipote del capitano Fillol. Sarà invece Daniela Seguel a sfidare Sakkari. La cilena, fuori dalle prime 600 del mondo, ha un tatuaggio sul braccio sinistro con la traccia di un battito cardiaco e in mezzo un cuore con il nome di suo padre, Jorge, morto nel 2016 proprio mentre assisteva in tribuna alla finale che Daniela stava giocando in un torneo ITF a Santiago. Due anni dopo, Seguel ha raggiunto il suo best ranking di numero 162.

Nella sessione serale alla Ken Rosewall Arena di Sydney, l'Olanda può chiudere al primo posto il Gruppo F battendo la Croazia, sorpresa all'esordio dalla Norvegia. Il programma prevede Tallon Griekspoor contro Borna Coric e Arantxa Rus contro Donna Vekic.

A Perth, invece, va in scena la Serbia che affronta la Repubblica Ceca nel match che chiude il Gruppo E. In caso di vittoria, la Serbia sarebbe prima; se dovessero vincere i cechi, invece, passerebbe ai quarti la Cina. Ma ci sarebbe comunque la possibilità di essere ripescata come migliore seconda nei gironi di Sydney e passare così ai quarti.

Djokovic ha vinto singolare e doppio misto con Olga Danilovic contro la Cina. Il numero 1 del mondo affronta per la prima volta Jiri Lehecka, numero 31 ATP, con cui si sono allenati insieme più di una volta, in sessioni che il ceco ha ricordato lunghe e particolarmente intense. "Non c'è sfida più grande che affrontare Djokovic in Australia - ha detto Lehecka -. Non capita sempre di giocare in un grande stadio davanti a tanti tifosi, non puoi aspettarti un inizio migliore per la stagione".

I numeri rinforzano l'impressione di Lehecka, che ha raggiunto un best ranking di 29. Djokovic, infatti, non perde in Australia dal 2018 quando Hyeon Chung lo sorprese agli ottavi dell'Australian Open.





MARTEDI’ 2 GENNAIO

00:30 – Grecia vs. Cile

SYDNEY - GRUPPO B

M. Sakkari VS D. Seguel

S. Tsitsipas VS N. Jarry

M. Sakkari/S. Tsitsipas VS D. Seguel/N. Jarry

07:30 – Croazia vs. Olanda

SYDNEY - GRUPPO F

B. Coric VS T. Griekspoor

D. Vekic VS A. Rus

D. Vekic/I. Dodig VS D. Schuurs/W. Koolhof

10:00 – Repubblica Ceca vs. Serbia

PERTH - GRUPPO E

M. Vondrousova VS O. Danilovic

J. Lehecka VS N. Djokovic

M. Kolodziejova/P. Nouza VS O. Danilovic/N. Djokovic