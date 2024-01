United Cup su SuperTennis: gironi, formato e calendario completo

Scatta stanotte la United Cup, trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel. Per la prima volta alla manifestazione a squadre miste partecipa anche il numero 1 del mondo, Novak Djokovic. Si parte alle 3 della notte italiana con Spagna-Brasile, poi alle 10 Gran Bretagna-Australia.

Le 18 squadre qualificate sono divise in sei gironi, spalmati in due sedi, la RAC Arena di Perth e l'Olympic Park Tennis Centre di Sydney, dove si giocheranno semifinali e finale. Ogni confronto fra nazioni prevede un singolare maschile, un singolare femminile, un doppio misto. In ogni città, si giocano due quarti di finale con le prime dei gironi e la migliore seconda dei gruppi in quella sede.

In campo vedremo nove dei primi 20 nel ranking ATP e cinque delle prime 10 nella classifica WTA. Oltre a Djokovic, ci saranno tra gli altri Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Casper Ruud, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Maria Sakkari e Marketa Vondrousova.

UNITED CUP, TUTTI I VIDEO

UNITED CUP, I GIRONI

PERTH

Gruppo A: Polonia, Spagna, Brasile

Gruppo C: USA, Gran Bretagna, Australia

Gruppo E: Rep.Ceca, Cina, Serbia

SYDNEY

Gruppo B: Grecia, Canada, Cile

Gruppo D: Francia, Italia, Germania

Gruppo F: Croazia, Olanda, Norvegia

UNITED CUP, LA SCHEDA DEL GIRONE DELL'ITALIA

LA PRESENTAZIONE DEI GIRONI

Il girone dell'Italia l'abbiamo presentato in dettaglio qui. Vediamo rapidamente in rassegna gli altri gruppi.

Iniziamo dai gironi di Perth. Nel Gruppo A la Polonia si presenta con una delle combinazioni di numeri 1 migliori della manifestazione: la n. 1 WTA Iga Swiatek e il n.9 ATP Hubert Hurkacz, re degli ace nel 2023. La Spagna sarà guidata da Alejandro Davidovich Fokina, n.26 ATP, al debutto in United Cup, e da Sara Sorribes Tormo. Saranno invece Beatriz Haddad Maia, numero 11 WTA, e Thiago Seyboth Wild, capace di sorprendere Daniil Medvedev all'ultimo Roland Garros, i primi singolaristi del Brasile.

Nel Gruppo C i Top 10 Taylor Fritz e Jessica Pegula saranno i punti di riferimento degli USA, che possono contare anche su Desirae Krawczyk che vanta quattro titoli Slam in doppio misto in carriera. La Gran Bretagna schiera due Top 40: Cameron Norrie (n.18 ATP), Daniel Evans (38 ATP). La prima singolarista è invece Katie Boulter (56), fidanzata del numero 1 d'Australia Alex De Minaur, affiancato soprattutto da Ajla Tomljanovic.

Nel Gruppo E la campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova e Jiri Lehecka guidano la Repubblica Ceca. C'è anche la Cina, che debutta nella manifestazione, forte della presenza di Zhang Zhizhen, primo giocatore della sua nazione a battere un Top 5 nel circuito ATP, e di Zheng Qinwen, premiata come giocatrice capace dei migliori progressi (Most Improved) nel 2023 nel circuito WTA. Debutta anche Novak Djokovic, pronto a trascinare la Serbia insieme al campione delle Next Gen ATP Finals Hamad Medjedovic e a Olga Danilovic, la singolarista numero 1 della squadra.

Veniamo ora agli altri due gironi di scena a Sydney insieme al gruppo dell'Italia. Nel Girone B la Grecia schiera due Top 10, il n.6 ATP Stefanos Tsitsipas e la n.9 Maria Sakkari e si presenta come favorita del gruppo. Attenzione però al Cile di Nicolas Jarry, numero 19 del mondo, che può contare anche sul nonno come capitano, l'ex Top 15 Jaime Fillol. Daniela Seguel è la singolarista numero 1 del Cile. Nel girone anche il Canada guidato da Felix Auger Aliassime e Leylah Fernandez.

Infine nel Gruppo F la Croazia conta su Donna Vekic e Borna Coric, l'Olanda su un Tallon Griekspoor che ha appena chiuso la stagione migliore in carriera e su Arantxa Rus, la Norvegia sul finalista del Roland Garros Casper Ruud e Malene Helgo.

IL PROGRAMMA (orari italiani)

VENERDI’ 29 DICEMBRE

03:00 – Spagna vs. Brasile

10:00 – Gran Bretagna vs. Australia

SABATO 30 DICEMBRE

00:30 – Olanda vs. Norvegia

03:00 – Repubblica Ceca vs. Cina

07:30 – Italia vs. Germania

10:00 – Polonia vs. Brasile

DOMENICA 31 DICEMBRE

00:30 – Canada vs. Cile

03:00 – Stati Uniti vs. Gran Bretagna

10:00 – Cina vs. Serbia

LUNEDI’ 1 GENNAIO

00:30 – Croazia vs. Norvegia

03:00 – Polonia vs. Spagna

07:30 – Francia vs. Germania

10:00 – USA vs. Australia

MARTEDI’ 2 GENNAIO

00:30 – Grecia vs. Cile

07:30 – Croazia vs. Olanda

10:00 - Repubblica Ceca vs Serbia

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO

00:30 – Francia vs. Italia

07:30 – Grecia vs. Canada

QUARTI DI FINALE

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO

03:00 – Prima Girone A vs. Migliore Seconda Gironi Perth (QF1)

10:00 – Prima Girone C vs. Prima Girone E (QF2)

GIOVEDI’ 4 GENNAIO

07:30 – Prima Girone D vs. Prima Girone F (QF3)

VENERDI’ 5 GENNAIO

07:30 – Prima Girone B vs. Migliore Seconda Gironi Sydney (QF4)

SEMIFINALI

SABATO 6 GENNAIO

00:30 – Vincitrice QF1 vs. Vincitrice QF 3

10:30 – Vincitrice QF2 vs. Vincitrice QF 4

FINALE

DOMENICA 7 GENNAIO (SYDNEY)

10:30 – Vincitrice SF 1 vs. Vincitrice SF 2

PRIZE MONEY E PUNTI

Fee di partecipazione

Giocatore No. 1

1-10 $200,000 11-20 $100,000 21-30 $60,000 31-50 $40,00051-100 $30,000 101-250 $25,000 251+ $20,0001-10 $200,000 11-20 $100,000 21-30 $50,000 31-50 $30,00051-100 $20,000 101-250 $15,000 251+ $10,0001-30 $30,000 31-100 $15,000 101-250 $7,500 251+ $6,000

Prize Money

Finale $251,000 $47,255 SF $132,000 $24,750QF $69,500 $13,000Girone $38,325 $7,200Finale $23,155 SF $13,650 QF $8,025 Girone $5,000

Pepperstone ATP Rankings Points / WTA Rankings Points

Vittoria in finale 180 140 120 Vittoria in SF 130 105 90 Vittoria ai QF 80 65 55Vittoria nel girone 55 45 40

Massimo punti

500 400 345Vittoria in finale 90 60 40 35 Vittoria in SF 60 40 35 25 Vittoria ai QF 40 35 25 20 Vittoria nel girone 35 25 20 15 Massimo punti 260 185 140 110