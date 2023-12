United Cup su SuperTennis, Italia-Germania live sabato alle 7.30

E' il giorno dell'esordio dell'Italia alla United Cup. A Sydney, alle 7.30 del mattino ora italiana, sabato la squadra italiana inizierà il suo percorso contro la Germania: la sfida, come tutta la manifestazione, è trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Paolini, entrata per la prima volta in Top 30, apre il confronto contro Angelique Kerber, ex numero 1 WTA e tre volte campionessa Slam che torna in campo dopo 18 mesi di stop per maternità. Poi Lorenzo Sonego cercherà la prima vittoria in carriera contro Alexander Zverev, che ha vinto entrambi i precedenti confronti diretti senza cedere nemmeno un set, a Monte-Carlo sulla terra battuta nel 2021 e l'anno scorso sul duro nei quarti a Dubai.

ITALIA-GERMANIA, IL PROGRAMMA

Ken Rosewall Arena

Non prima delle 7.30 ora italiana

J. Paolini VS A. Kerber

Non prima delle 9

L. Sonego VS A. Zverev

A seguire

A. Moratelli/F. Cobolli VS L. Siegemund/M. Marterer

Paolini ha sviluppato un tennis aggressivo, tutto giocato in anticipo. Nella seconda parte del 2023, il salto di qualità si è tradotto in risultati di sempre maggiore prestigio. Merito di un ritorno all'antico per quanto riguarda la racchetta, ha spiegato a SuperTennis Renzo Furlan, suo coach e capitano della squadra a Sydney.

"Attraverso la Federazione Italiana Tennis e Padel collaboriamo con Danilo Pizzorno, un biomeccanico che ci aiuta molto dal punto di vista tecnico-tattico. Facciamo dei periodi di lavoro con lui e sono fondamentali. Jasmine ha fatto grandi miglioramenti dalla parte del diritto e sul servizio. Giocare con un servizio consistente a un livello alto è fondamentale. Mi ha fatto molto piacere, soprattutto, vedere che ha maturato la convinzione di poter giocare un livello più alto. Ha fatto un salto di qualità in termini di maturazione del pensiero" ha detto.

La toscana è chiamata a un impegno potenzialmente non semplice, e comunque difficile da decifrare alla vigilia. Il valore di una campionessa Slam come Kerber non si discute, la sua competitività oggi è tutta da valutare. Ed essendo la sua prima partita dopo un anno e mezzo, non ci sono grandi punti di riferimento. "Sto bene, la sfida più grande sarà il tempo perché prima di venire qui mi sono allenata al coperto in Polonia negli ultimi mesi ma mi adatto presto al caldo e poi l'Australia mi piace" ha detto nel corso del Media Day.

Nel singolare maschile toccherà a Sonego, protagonista in doppio in Coppa Davis in coppia con Jannik Sinner. Il torinese ha chiuso la stagione in Top 50 e centrato al Roland Garros per la terza volta la seconda settimana di uno Slam. Ci è arrivato battendo da sotto 5-7 0-6 Andrey Rublev: la sua sesta, e più memorabile, vittoria contro un Top 10. Per festeggiare la settima dovrà piegare uno Zverev apparso particolarmente motivato dopo un 2023 iniziato con poche certezze dopo la lunga assenza per infortunio e concluso alle Nitto ATP Finals di Torino. "Un anno fa, all'Australian Open, dicevo che non ero lì per vincere il torneo e di solito non è il mio approccio normale. Ora sono di nuovo nel mio mood normale - ha detto -. Sono numero 7 del mondo, ho vinto qualche torneo l'anno scorso e ho battuto ottimi giocatori. Posso guardare avanti e sentirmi di nuovo un candidato al titolo nei grandi tornei. E' lì che voglio essere".

