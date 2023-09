US Open: Alcaraz liquida Evans ed è pronto per Arnaldi

Prosegue senza intoppi il cammino del campione in carica Carlos Alcaraz all'Open degli Stati Uniti. Lo spagnolo si è qualificato per gli ottavi di finale battendo per 62 63 46 63 il britannico Daniel Evans in 3 ore e 10 minuti. "E' stato - ha raccontato Alcaraz che tornerà numero 1 del mondo a fine torneo - un avversario difficile da battere. Daniel cerca sempre la rete, usa molto spesso lo slice e ha un tocco davvero invidiabile. Questo è anche il mio tennis e quindi è venuta fuori una partita veramente divertente. Credo che il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo che siamo riusciti a produrre. Abbiamo fatto ottimi punti, ottimi scambi, giocando sempre un tennis vario e più completo rispetto alle altre partite. Sono davvero felice di aver superato il turno e di aver raggiunto la seconda settimana di gare qui a Flushing Meadows".

Nonostante il leggero calo avuto nel terzo set, Alcaraz non ha mai perso il controllo della partita che ha chiuso con la ragguardevole cifra di 60 vincenti in 36 game contro gli appena 28 di Evans. Il momento decisivo della sfida è stato il passante di dritto che ha permesso ad Alcaraz di fare il break per il 4-2 del quarto set. Evans aveva giocato un punto quasi perfetto trascinando il rivale da un lato all'altro del campo fino al colpo di genio dello spagnolo.



"Abbiamo giocato molto punti - ha detto Alcaraz - conclusi con il sorriso sulle labbra di entrambi. Daniel è un giocatore bello da vedere giocare. Siamo due a cui piace far divertire il pubblico. E' fantastico avere la sensazione che il pubblico è in fibrillazione per un tuo punto. Ti carica e dà un'energia pazzesca".

Agli ottavi Alcaraz sarà l'avversario di Matteo Arnaldi, nono italiano a raggiungere gli ottavi in questo torneo dopo Barazzutti, Panatta, Pozzi, Sanguinetti, Fognini, Lorenzi, Berrettini e Sinner. Tra i due non ci sono precedenti. "Penso partita dopo partita - ha detto Alcaraz - e per difendere il titolo la strada è ancora lunga. Se nessuno ha mai vinto il torneo per due anni di fila da dopo Federer, questo vuole dire quanto sia difficile realizzare questa impresa".

Per un britannico eliminato c'è anche un britannico che raggiunge gli ottavi: è Jack Draper che ha superato per 64 62 36 63 lo statunitense Michael Mmoh. Draper, per la prima volta agli ottavi Slam, attende ora il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Arthur Rinderknech.