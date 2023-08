US Open: avanzano nelle quali anche Zeppieri e Giannessi

Dopo Federico Gaio, anche Giulio Zeppieri, Alessandro Giannessi e Lucrezia Stefanini accedono al secondo turno delle qualificazioni dell'Open degli Stati Uniti.

Giulio Zeppieri (137) ha prevalso per 76 67 63 su Riccardo Bonadio (204) al termine di un derby infuocato durato 2 ore e 30 minuti. A decidere la sfida è stato un solo break, quello messo a segno da Zeppieri nel sesto game del terzo set. Ma a pesare sull'andamento della sfida sono stati anche i tre set point mancati da Bonadio nel tie-break del primo set: i primi due consecutivi sul 6-4 e poi il terzo sul 9-8. Zeppieri ha giocato benissimo tutti i punti decisivi e ha portato a casa la prima frazione trasformando il quarto set point per il 12-10. Nel secondo set Bonadio ha continuato a lottare, ha salvato una palla break nel primo game e poi una nel settimo game prima di dominare il tie-break per 7 punti a 3. Ma nel terzo set la maggior freschezza di Zeppieri, autore di 14 ace, ha avuto il sopravvento.

Al prossimo turno Zeppieri è atteso da un nuovo derby contro Alessandro Giannessi (245), il quale ha superato per 76 75 il francese Harold Mayot (211) al termine di 2 ore esatte di gioco. Giannessi ha salvato un set point sul 6-5 del tie-break del primo set e poi ha dovuto stringere i denti anche nel secondo set quando il suo avversario è stato capace di recuperare da 0-3 trascinandolo fino alla soglia di un nuovo tie-break.



Eliminato invece Mattia Bellucci (184), superato per 64 76 dall'esperto Mikhail Kukushkin (243). Il 35enne kazako, alla 15esima partecipazione consecutiva comprese anche le qualificazioni, ha prevalso in un'ora e 54 minuti conquistando il primo set grazie al break del nono game, poi ha chiuso per 7 punti a 4 al tie-break del secondo set dopo aver mancato una palla per il 4-1 ed aver perduto la battuta quando è arrivato a servire per il match avanti 5-4. Kukushkin ha raggiunto i sedicesimi di finale in questo torneo nel 2013 partendo dalle quali (sconfitto da Ferrer in 4 set), nel 2015 (battuto da Marin Cilic), nel 2017 (ancora dalle quali e battuto da Lucas Pouille), nel 2018 (John Millman) e nel 2020 (Jordan Thompson).

Nel femminile avanza al secondo turno la toscana Lucrezia Stefanini, numero 103 del mondo, che ha lasciato appena tre game (62 61) alla svizzera Ylena In-Albon (158 Wta). Al prossimo turno la Stefanini è attesa dalla coreana Na Lae Han (243), vittoriosa per 63 63 sulla andorrana Victoria Jimenez Kasintseva. La Stefanini cerca la prima presenza nel main draw dell'Open degli Stati Uniti dopo aver centrato questo traguardo, sempre nel corso del 2023, in Australia e a Wimbledon.

Fuori invece Nuria Brancaccio (168) eliminata per 61 64 dalla tedesca Laura Siegemund (108).



Nella nottata italiana altri tre azzurri sono attesi al debutto nelle quali: Luca Nardi (119) contro l'argentino Thiago Agustin Tirante (152), Raul Brancaccio (169) contro l'ucraino Vitaliy Sachko (166) e Franco Agamenone (197) contro lo statunitense Michael Zheng (553).