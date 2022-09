Us Open: Berrettini batte Murray e centra gli ottavi, ma che fatica!

Un unico passaggio a vuoto gli stava per costare caro. Per fortuna carattere e grinta non si perdono durante gli stop per infortuni (concetto valido anche per il suo avversario) e Matteo Berrettini è riuscito senza ulteriori complicazioni a staccare per la quarta volta di fila il pass per gli ottavi degli Us Open (27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows a New York.

Il 26enne romano, n.14 del ranking e 13 del seeding, alla quinta partecipazione al main draw newyorkese - dove vanta la semifinale del 2019 (stoppato da Nadal, poi vincitore del titolo) ma anche i quarti lo scorso anno (battuto da Djokovic) -, ha sconfitto 64 64 7881) 63, dopo una battaglia di tre ore e 48 minuti, il britannico Andy Murray, n.51 ATP, vincitore del titolo nel 2012, alla sedicesima partecipazione.

That triumphant feeling for @MattBerrettini! ?? pic.twitter.com/OByfy86Dm5

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2022

Per Berrettini, che aveva perso nettamente all’esordio a Montreal con Carreno Busta ed aveva subìto la stessa sorte a Cincinnati contro Tiafoe anche se solo al tie-break del set decisivo, ancora segnali di ripresa, anche se la condizione non è ancora quella ottimale: non si possono mancare otto palle-break nel terzo set e poi distrarsi nel tie-break. Soprattutto se dall’altra parte della rete c’è un ex numero uno del mondo, anche se con un’anca ricostruita.

Matteo era in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti con il 35enne scozzese di Dunblane ed aveva vinto gli ultimi due, negli ottavi al Queen’s lo scorso anno ed in finale a Stoccarda a giugno, sempre sull’erba, ma l’ex numero uno del mondo si era imposto proprio nell’unica sfida giocata sul cemento all’aperto (primo turno a Pechino nel 2019). La prima palla-break l’ha regalata a Matteo il nastro che nel terzo game ha fatto schizzare fuori il diritto dello scozzese: l’azzurro però ha cacciato in rete il rovescio slice (2-1). Nel sesto gioco, dove l’azzurro ha tirato tre ace bilanciati però da altrettanti doppi falli, è stato Murray a vedersi cancellare una palla-break dal drop-shot di Berrettini (3-3). Nel settimo game una micidiale palla corta ha regalato un altro break-point a Matteo ed un doppio fallo di Andy gli ha dato il break che ha deciso il set (4-3), visto che con due turni di servizio a zero il romano ha chiuso 6-4.

Con un doppio fallo l’ex numero uno del mondo ha concesso una palla-break anche in avvio di secondo parziale, che l’azzurro ha concretizzato stampando lo smash sulla riga (1-0). Ma Murray si è ripreso subito il break e poi è passato in vantaggio (2-1). Nel nono game passaggio a vuoto dello scozzese che si è ritrovato 0-40: ha annullato la prima palla-break ma sulla seconda con un doppio fallo si è consegnato a Berrettini. Che poco dopo, su un rovescio lungo di Andy, ha incamerato anche il secondo set per 6-4.

Murray ha salvato due palle-break consecutive nel primo gioco della terza frazione ed altre due nel terzo con Berrettini distratto anche un po’ dall’ennesimo spettatore vittima del caldo umido di New York (2-1). Lo scozzese ha rischiato ancora nel quinto game ma si è salvato (3-2). Matteo ha continuato a non riuscire a trasformare in termini di punteggio una superiorità in campo abbastanza evidente. Murray ha annullato altre tre palle-break nell’undicesimo gioco (otto quelle complessive nel set) salendo 6-5. Ha finito per decidere il tie-break: Matteo ha ottenuto il mini-break nel primo punto e poi ha incassato sette punti di fila da Murray (7 a 1).

Matteo ha incassato il colpo cedendo la battuta in avvio di quarto parziale ma ha rimesso immediatamente le cose a posto (2-1). Il 26enne romano è tornato a rischiare nel settimo gioco ma se l’è cavata ed in quello successivo è stato lui a centrare il break grazie ad un rovescio sotterrato in rete dallo scozzese (5-3). E poco dopo ha archiviato finalmente la pratica (6-3) con un a prima vincente. A fine partita i complimenti di Murray a Berrettini che si è lamentato con il giudice di sedia per il tanto tempo perso per gli spettatori indisciplinati.

“Non sono stato sufficientemente offensivo sulle palle-break nel terzo set - ha ammesso l’azzurro - ma ho sempre sentito di avere il controllo del match e sapevo che dovevo solo aspettare l’occasione giusta per chiuderla. Il prossimo avversario? Con Davidovich ci ho giocato una sola volta e ci ho perso ma nelle ultime settimane ci siamo anche allenati insieme”.

Domenica al quarto turno (ottavi) - raggiunto per la quarta volta di fila - Berrettini dovrà vedersela con lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, n.39 del ranking, alla terza partecipazione, che ha bissato gli ottavi già raggiunti nel 2020 (battuto poi da Zverev). Il 23enne di Malaga si è aggiudicato in due set l’unico precedente con il tennista allenato da coach Vincenzo Santopadre, disputato lo scorso anno al secondo turno del Masters 1000 sulla terra di Monte-Carlo (dove Matteo però era al rientro dopo l’infortunio agli addominali rimediato all’Australian Open).