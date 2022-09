US Open, Berrettini pronto per Murray: l'aneddoto che crea l'atmosfera

"Sto bene, ho molta voglia e tanta energia". Dopo il successo sul francese Hugo Grenier, tanto più importante perché arrivato al termine di una partita iniziata male e vinta più col carattere che con la qualità del gioco, Matteo Berrettini ha centrato per la quarta volta di fila il terzo turno allo Us Open.

Il livello della sfida adesso sale. Lo attende l'ex numero 1 Andy Murray. L'azzurro però sa come batterlo. L'ha già fatto due volte in tre confronti diretti, sempre sull'erba però. Prima al Queen's l'anno scorso, nel percorso che l'ha reso il primo italiano nell'albo d'oro del prestigioso torneo che precede Wimbledon, poi quest'anno in finale a Stoccarda. Con quella vittoria, Berrettini ha raggiunto Paolo Bertolucci al terzo posto fra gli italiani con più titoli ATP in bacheca nell'era Open (quest'anno l'ha superato con il bis al Queen's, il suo settimo trofeo).

Murray ha vinto l'unico confronto sul cemento, nell'ATP 500 di Pechino del 2019 poche settimane dopo la storica prima semifinale Slam di Berrettini, proprio allo US Open.

"Sono state tutte battaglie molto dure. Adesso credo che Andy sia in una forma molto migliore rispetto soprattutto all'anno scorso - ha detto l'azzurro in conferenza stampa -. Penso che sarà un gran match, per me non sarà facile. Ma sono fiducioso. Mi è sempre piaciuto giocare qui, ancor di più negli stadi grandi. Sono pronto".

I due hanno un buon rapporto, ha spiegato Matteo. "Non siamo migliori amici ma andiamo d'accordo. Ci alleniamo spesso insieme. Ricordo che da piccolo lo guardavo in televisione, e per me affrontare questo tipo di giocatori è ancora un sogno che si avvera".

Berrettini ha rivelato un curioso episodio che risale allo US Open 2016 quando Andy Murray, che avrebbe chiuso l'anno da numero 1 del mondo, giocò allo US Open contro Paolo Lorenzi. L'azzurro aveva battuto Gilles Simon 76 al quinto ed era arrivato così per la prima volta al terzo turno di uno Slam. Aavrebbe perso in quattro set tra gli applausi, giocando una delle sue partite migliori.

Per prepararsi alla sfida contro Murray, Lorenzi si scaldò con Jacopo Berrettini, il fratello di Matteo. "Lui aveva giocato le qualificazioni qui, il torneo junior. Stava scaldando Lorenzi e pensavo 'wow, stai giocando accanto a Andy. E ora io vado in campo contro di lui. Lo apprezzo molto, ecco perché affrontare una partita così mi rende ancora più felice"

In comune, Murray e Berrettini, hanno la dedizione e la capacità di riemergere da infortuni e difficoltà. Lo scozzese ha dedicato al suo rientro dopo la doppia operazione di ricostruzione dell'anca, un intervento dopo il quale nessun tennista prima di lui aveva ripreso a giocare in singolare, un documentario cult: "Resurfacing".

"Non è stato facile per lui, mentalmente deve essere stata durissima rientrare, soprattutto quando sei stato numero 1 del mondo. Ma quello che ha fatto è un'ispirazione, ho sempre ammirato l'amore che ha per questo sport" ha detto Berrettini, fermato quest'anno prima dall'infortunio alla mano per cui ha dovuto saltare tutta la stagione sulla terra rossa e poi dal COVID subito prima di Wimbledon.

Il romano ha scelto proprio lo scozzese come partner per una sessione di allenamento alla vigilia dello US Open sul Louis Armstrong, il secondo campo per importanza di Flushing Meadows. "Cerco sempre giocatori che abbiano una forte energia, che vogliano allenarsi duramente perché è quello che piace fare a me. E lui è così, è un gran lavoratore. Abbiamo giocato un gran set. Ero sotto di un break, poi ho recuperato. Se non sbaglio sul 5-5 abbiamo fatto un tiebreak perché su quel campo subito dopo avrebbe dovuto allenarsi qualcun altro. Ho vinto io, credo, ma quando giochi in allenamento non è importante. Quello che posso dire è che il livello è stato molto alto. E poi, quando affronti Andy Murray, stai giocando contro Andy Murray. E devi tirar fuori il tuo tennis migliore".