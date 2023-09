US Open, Binaghi: 'Siamo un esempio nel mondo, SuperTennis parte di un sistema virtuoso'

"Credo che tutto il tennis italiano abbia lavorato bene in questi ultimi dieci anni: la Federazione, le società sportive, i tecnici, gli altri professionisti, i giocatori, le famiglie. Siamo un esempio a livello mondiale" ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ospite nello studio di SuperTennis a Flushing Meadows.

Binaghi ha parlato dopo i successi di Matteo Arnaldi e Jannik Sinner, che hanno raggiunto gli ottavi allo US Open, e la bella partita di Lucia Bronzetti sconfitta in tre set al terzo turno dalla cinese Qinwen Zheng, numero 26 del mondo, dopo essere stata avanti 4-2 nel parziale decisivo. "Quando abbiamo iniziato non avevamo un giocatore, non avevamo un soldo, non avevamo un risultato e non si vedeva il tennis in tv. Abbiamo fatto crescere in parallelo tutti questi settori. Oggi abbiamo grandi giocatori, grandi tornei, il tennis che si vede molto di più in televisione, finalmente è in chiaro anche uno dei tornei più tornei più importanti del mondo, e il tennis è diventato molto popolare: non il più popolare in Italia ma la strada è quella giusta".

In questo, un ruolo non secondario spetta a SuperTennis che quest'anno per la prima volta trasmette uno Slam. La nostra tv ha riportato lo US Open in chiaro, gratis e per tutti, dopo oltre trent'anni. "Siete l'ingranaggio di un sistema che adesso va molto bene, un sistema virtuoso - ha detto -. Dobbiamo raccontare il tennis e trasmettere la passione per questo sport, il valore che ha per la formazione dei ragazzi e per la salute delle persone. Per noi è un impegno importante avere cinque anni in chiaro lo US Open, è un investimento prezioso per esaltare le gesta dei nostri grandi giocatori, per rendere il tennis ancora più popolare, avere una base più larga e poter avere in futuro, anche quando non ci saremo più, tanti più Sinner, più Berrettini, più Musetti, più Arnaldi".

L'attuale momento di Arnaldi diventa l'occasione per fotografare la congiuntura positiva del tennis maschile italiano. "Abbiamo una squadra di Coppa Davis allargata e non abbiamo in squadra un giocatore che a 21 anni fa ottavi in uno Slam, questo fotografa il momento straordinario che stiamo vivendo. In altri momenti un giocatore del genere l'avremmo messo in formazione tre mesi prima - ha detto Binaghi -. E questo nonostante i problemi fisici di Matteo che speriamo risolva nel minor tempo possibile, perché è un vincente e il tennis italiano ha bisogno di lui, dei suoi risultati e del suo carisma".

Per tutti i giovani che hanno ambizioni, Binaghi ha un messaggio chiaro. "Devono guardare quello che fa Sinner, dentro il campo e fuori dal campo. Fa tutto quello che è necessario per diventare un grande giocatore di tennis, per diventare il numero 1, per tirar fuori il meglio di se stesso. Fa le scelte giuste, ha le priorità corrette. Poi certo devi giocare contro Alcaraz, contro Djokovic, ci sono anche gli altri. Ma Per quanto riguarda scelte e programmazione, Sinner è l'esempio. Ha investito su stesso, ci ha creduto, ha scelto le persone migliori e questi sono i risultati".

GUARDA L'INTERVISTA INTEGRALE A BINAGHI SU SUPERTENNIS