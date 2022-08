US Open, entry list: 4 azzurre nel main draw, 3 nelle qualificazioni

Pubblicate le entry list dello US Open 2022 per quanto riguarda il singolare femminile. L'ultimo Slam dell'anno, vinto l'anno scorso da Emma Raducanu, vedrà in tabellone quattro giocatrici italiane.

Guida il quartetto azzurro Martina Trevisan, numero 24 del mondo, che un anno fa a Flushing Meadows ha ottenuto al primo turno su Coco Vandeweghe la sua prima vittoria sul cemento nel circuito maggiore, prima di fermarsi contro Belinda Bencic. In tabellone anche Camila Giorgi, che disputerà per l'undicesima volta lo US Open dove vanta come miglior risultato gli ottavi raggiunti nel 2013,. Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti.

Tre le italiane nel tabellone di qualificazione. Cercheranno di aggiungersi al quartetto azzurro nel main draw del singolare femminile Elisabetta Cocciaretto, numero 105 del mondo, all'esordio a New York; Sara Errani, numero 120 WTA; e Lucrezia Stefanini, numero 192.

Errani inseguirà la dodicesima presenza in tabellone allo US Open, torneo in cui è stata semifinalista nel 2012 e nei quarti due anni più tardi. Stefanini, invece, tenterà di qualificarsi per la prima volta: l'anno scorso, al debutto nei major, si è fermata al secondo turno del tabellone di qualificazione.