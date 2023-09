US Open: notte di paura, Djokovic recupera 2 set a Djere

Alle 01:32 della notte newyorkese finisce la serata di paura di Novak Djokovic che recupera due set di svantaggio al connazionale Laslo Djere vincendo per 46 46 61 61 63 in 3 ore e 45 minuti un match che vale l'accesso agli ottavi di finale dell'Open degli Stati Uniti.

"E' bellissimo - ha raccontato Nole - che molti di voi siano rimasti in piedi fino a tardi per vedere un match del genere. Per me non è stato facile, è stata una delle partite più dure che ho giocato qui, Laslo è stato bravissimo, gli faccio tanti complimenti. Alla fine del secondo set mi sono guardato allo specchio, ero un po' agitato, ho provato a cambiare qualcosa ed è andata bene. Nel quinto set lui forse era più stanco di me, ma ha continuato a servire bene. Le condizioni cambiano tra giocare di giorno e di notte: di sera è tutto più lento. Dal terzo set ho alzato il livello del mio tennis, grazie anche al pubblico. Ho cercato di aggrapparmi a tutte le palle break, ho letto meglio il suo tennis ed è andata bene".

Nole inizia male, perde la battuta nel primo game, manca la palla del 2-2 con Djere bravo a chiudere a rete una volée di dritto e il primo set si chiude in modo inaspettato. Il servizio di Djere va a mille, la risposta di Djokovic non fa male. Nel settimo game Nole va ancora in confusione, scivola sotto 15-40 e perde nuovamente il servizio senza giocare il suo miglior tennis. Djere ringrazia, conferma il vantaggio e poi tiene a zero l'ultimo game per salire 2 set a 0.



Il numero 2 del mondo è con le spalle al muro, chiede la pausa per andare in bagno e quando torna la patita cambia. Decisivo lo scambio da 26 colpi che sancisce il primo break a favore di Djokovic a inizio di terzo set. Nole trova la risposta, Djere cala il rendimento al servizio e la partita diventa di colpo un'altra. Djokovic non sbaglia più una palla conquistando facilmente il terzo e quarto set con un doppio 61 61 (sono lottati però i primi quattro game del quarto set), poi nel quinto fa ancora il break in apertura, infila 17 punti di fila al servizio e vola avanti 5-2. Sul 5-3 la sua serie d'oro con la prima si interrompe, Djere conquista due scambi lunghi e mette avanti la testa portandosi 15-30. Dopo il warning per perdita di tempo, Nole assesta il 12esimo ace della partita per il 30 pari, ma perde ancora uno scambio lungo mettendo in rete con il rovescio e c'è la palla break per Djere. Lo scambio è ancora da paura e si svolge principalmente sulla diagonale del rovescio, fino all'errore di Djere che tenta il lungolinea di rovescio mettendo in rete. Nole è più forte dell'acciaio, mette una prima a uscire e conquista il primo match point della partita. Djere però non ci sta e con il dritto piega la racchetta a Nole. Djokovic è lucido, piazza la prima e con uno schiaffo al volo di dritto si procura un secondo match point che trasforma con l'ultimo errore di rovescio di Djere.

Per Djokovic è l'ottava volta in carriera che riesce a vincere dopo essere stato sotto due set a zero. La prima volta è stato a Wimbledon 2005 contro Guillermo Garcia Lopez (36 36 76 76 64), la seconda volta nella semifinale dell'Open degli Stati Uniti 2011 contro Roger Federer (67 46 63 62 75 con 2 match point annullati), la terza vola agli ottavi del Roland Garros 2012 contro Andreas Seppi (46 67 63 75 63), la quarta agli ottavi di Wimbledon 2015 contro Kevin Anderson (67 67 61 64 75), la quinta nell'ottavo di finale del Roland Garros 2021 contro Lorenzo Musetti (67 67 62 60 40 e ritiro), la sesta nella finale del Roland Garros 2021 contro Stefanos Tsitsipas (67 26 63 62 64), la settima volta nei quarti di Wimbledon 2022 contro il nostro Jannik Sinner (57 26 63 62 62) e l'ottava oggi.

Agli ottavi Djokovic è atteso dal croato Borna Gojo (105) che ha superato per 64 63 62 il ceco Jiri Vesely. Avanza compatta la formazione americana agli ottavi di finale: dopo Tommy Paul e Ben Shelton , hanno raggiunto gli ottavi anche Taylor Fritz (61 62 60 a Jakub Mensik) e Frances Tiafoe (46 62 63 76 ad Adrian Mannarino).

Continua il sogno di Dominik Stricker che dopo aver fatto fuori Stefanos Tsitsipas ha superato la prova del 9 vincendo ancora al quinto set contro Benjamin Bonzi (26 75 76 36 62).