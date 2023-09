US Open: agli ottavi Paul e Shelton, l'orgoglio di essere americani

Tommy Paul (14 Atp) è il primo dei cinque yankees rimasti in gara a raggiungere gli ottavi di finale dell'Open degli Stati Uniti. L'americano ha superato per 61 60 36 63 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in 2 ore e 19 minuti.

Passata la paura dopo lo spavento nella sfida di secondo turno con Roman Safiullin, con il russo capace di andare avanti di due set, oggi Tommy Paul ha offerto un tennis spumeggiante e solido. Due set rapidi vinti senza problemi, poi una pausa nel terzo per ricaricarsi e prendere in mano la partita nuovamente da subito nel quarto e conclusivo set.

Alla fine il saldo tra vincenti e gratuiti è stato positivo per Paul (39 a 27), negativo per lo spagnolo (27 a 44). Grazie a questo successo Paul è salito momentaneamente all'undicesima posizione mondiale a soli 100 punti da Alexander Zverev decimo. Nella race Paul è addirittura nono, a soli 20 punti da Zverev, al momento ottavo e ultimo tra i qualificati per le Atp Finals di Torino.

Paul affronterà agli ottavi il connazionale Ben Shelton (47 Atp) che ha superato per 64 26 63 60 il russo Aslan Karatsev qualificandosi, anche lui, per la prima volta tra i milgiori 16 a Flushing Meadows.

Shelton, 20 anni e numero 47 del mondo (quinto tra i next-gen dopo Alcaraz, Rune, Musetti e Fils), ha messo a segno 26 ace in 16 turni di battuta e uno di questi alla folle velocità di 236,5 km/h (86% la resa della prima di servizio: 49 punti vinti su 57).

"Sono davvero soddisfatto - ha detto Shelton a fine match - della mia prestazione di oggi. Sono contento per come ho servito, forse è il giorno che ho servito meglio in vita mia. Non credo di aver mai fatto tanti ace come oggi, ed è curioso che sia accaduto proprio il giorno dopo il ritiro di John Isner. Forse mi ha trasmesso un po' della sua magia, quindi grazie Johnny".



E prima di lasciare il campo, Shelton ha voluto concludere ringraziando il pubblico: "Sono orgoglioso di essere americano. Siete il miglior pubblico del mondo, è la migliore atmosfera possibile per giocare a tennis. Non ha uguali giocare con il vostro sostegno".

Tra Paul e Shelton c'è un solo precedente giocato quest'anno nei quarti all'Open d'Australia e vinto da Tommy Paul per 76 63 57 64.

Per Paul è la prima presenza tra i migliori 16 a Flushing Meadows, la terza complessimamente agli ottavi Slam dopo Wimbledon 2022 (battuto da Cameron Norrie) e appunto l'Australian Open 2023 (semifinalista). Per Shelton è la seconda volta agli ottavi dopo l'Australian Open 2023.