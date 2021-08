Us Open: Paolini al 2° turno, oggi debutta Trevisan

Giornata d’esordio per Martina Trevisan agli Us Open (57.500.000 dollari di montepremi, nuovo record), quarto e ultimo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York.

La 27enne mancina di Firenze, n.106 del ranking, per la sua prima volta assoluta nel main draw del major a stelle e strisce è chiamata a misurarsi con la statunitense Coco Vandeweghe, n.160 WTA, in gara grazie ad una wild card. La 29enne nata proprio a New York City è alla 12esima presenza nello Slam statunitense, nel quale è arrivata fino alle semifinali nel 2017. Tra le due non ci sono precedenti.

Una vittoria e due sconfitte, il bilancio dell’Italtennis al termine della prima giornata. Buona la prima per Jasmine Paolini, alla seconda presenza nel main draw dello Slam newyporkese. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.99 del ranking, ha battuto per 63 64, in appena 66 minuti di partita, la kazaka Yaroslava Shvedova, n.452 WTA, in gara con il ranking protetto.

Non c’erano precedenti tra la giocatrice toscana e la 33enne nata a Mosca, che disputava per la nona volta questo torneo dove ha raggiunto gli ottavi nel 2016, sua ultima apparizione in tabellone principale. Match mai in discussione con l’azzurra partita subito forte (3-0): la kazaka ha provato a rientrare (3-2) ma Paolini, piuttosto incisiva in risposta, si è assicurata il primo set per 6-3.

Nella seconda frazione Jasmine per tre volte ha sprecato un break di vantaggio prima di togliere ancora la battuta alla Shvedova nel nono game chiudendo poi 6-4.

Al secondo turno Paolini dovrà vedersela con la bielorussa Victoria Azarenka, n.19 WTA e 18esima testa di serie, mai affrontata in carriera. La 32enne di Minsk è in gara a New York per la 14esima volta: è stata finalista nella passata edizione (stoppata da Osaka) ma anche nel 2013 e nel 2012.

Sul Grand Stand è invece uscita subito di scena Camila Giorgi, n.36 del ranking, che ha ceduto per 64 76(3), in un’ora e 33 minuti di partita, alla rumena Simona Halep, attualmente n.13 WTA e 12esima testa di serie, rientrata tre settimane fa a Montreal dopo il lungo stop per l’infortunio al polpaccio sinistro rimediato agli Internazionali BNL d’Italia in maggio che l’aveva costretta a saltare Roland Garros, Wimbledon e Olimpiadi.

La 29enne di Costanza - 11esima presenza a New York, dove è stata semifinalista nel 2015 e nei quarti nell’edizione seguente - si era aggiudicata l’unico precedente, disputato al terzo turno di Miami nel 2015. Coscia destra abbondantemente fasciata per Simona che non sta vivendo un 2021 particolarmente esaltante, che le è costato pure l’uscita dalla top ten dopo sette anni e mezzo.

Rientrata per lo swing sul cemento americano, prima di New York aveva vinto un solo match, contro la polacca Linette a Cincinnati dove poi si è ritirata. Primo set estremamente equilibrato fino al nono gioco quando con il primo doppio fallo Camila ha regalato alla Halep due palle-break: la rumena ha strappato subito il servizio all’azzurra salendo 5-4 e poco dopo si è assicurata il parziale (6-4).

Nella seconda frazione Simona ha continuato a servire con grande incisività anche se nel secondo game ha dovuto salvare la prima palla-break concessa nel match (con l’aiuto di un errore di diritto dell’azzurra). Nel quinto gioco un altro errore di diritto di Camila ha regalato il break alla ex numero uno del mondo (3-2) che poi lo ha confermato (4-2).

Halep ha difeso il vantaggio fino al 5-4 ma nel decimo game, alla seconda palla-break, con un rovescio incrociato Giorgi ha riaperto il discorso (5-5), strappandole per la prima volta nel match la battuta. Ma Simona non si è demoralizzata e si è ripresa immediatamente il break di vantaggio (6-5). Nel dodicesimo game Halep ha cacciato in rete un diritto sul primo match-point, poi con un diritto sulla riga se ne è procurata un secondo che l’azzurra ha cancellato con un diritto incrociato stretto. E poi alla terza chance utile Giorgi ha trascinato il set al tie-break. Camila è stata in corsa fino al 3-2 ma poi ha perso tutti gli ultimi cinque punti. E la partita.

Un sorteggio sfortunato per la 29enne di Macerata, alla decima partecipazione al tabellone principale degli US Open (come miglior risultato un quarto turno - ottavi - nel 2013). Però alla luce di quanto fatto vedere a Montreal, dove ha conquistato il suo primo titolo “1000”, da Camila era lecito aspettarsi qualcosa di più contro un'avversaria apparsa tutt'altro che ingiocabile e molto, troppo nervosa.

Eliminata anche Sara Errani, all’undicesima presenza in tabellone agli US Open (mancava dal 2016), torneo in cui è stata semifinalista nel 2012 e nei quarti due anni più tardi. La 34enne di Massa Lombarda, n.112 WTA, è stata sconfitta per 63 62, in un’ora e 25 minuti di gioco, dalla russa Ekaterina Alexandrova, n.34 del ranking e 32 del seeding (dopo la cancellazione di Sofia Kenin, positiva al Covid-19).

La romagnola aveva vinto l’unico precedente, disputato al primo turno di Bogotà (terra battuta) nel 2017. Ma sul cemento newyorkese è stata tutta un’altra storia. Nel primo set la 26enne di Celjabinsk, dopo aver salvato due palle-break nel quarto gioco, ha strappato la battuta all’azzurra (3-2), le ha restituito il break (3-3) ma poi si è aggiudicata gli ultimi tre giochi, strappando per due volte di fila il servizio a zero ad Errani. In avvio di seconda frazione Sara è preso per due volte un break di vantaggio (1-0 e 2-1) ma la russa ha infilato un parziale di cinque game consecutivi archiviando la pratica.

