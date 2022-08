US Open, prima giornata: subito in campo Giorgi e Trevisan

È stato comunicato l'ordine di gioco delle prime due giornate degli US Open, quarto torneo del grande Slam al via con i tabelloni principali di singolare lunedì 29 agosto. Si apre con i match inseriti nella parte alta del tabellone maschile e quelli della parte bassa del draw femminile. Martedì scattano gli incontri della parte alta del tabellone femminile e di quella bassa nel maschile.

Lunedì debutta Camila Giorgi, secondo incontro sul campo 6. La 30enne di Macerata, n. 68 WTA, incontra l’ungherese Anna Bondar (n. 56 del ranking). L'azzurra è all’undicesima partecipazione al tabellone principale degli US Open e come miglior risultato vanta un quarto turno (ottavi) nel 2013. Tra Giorgi e la 25enne di Szghalom non ci sono precedenti.

Subito in campo nella prima giornata anche Martina Trevisan, accreditata della testa di serie n.27. La toscana esordirà contro la russa, che gioca senza bandiera, Evgeniya Rodina (in tabellone grazie al ranking protetto), come terzo incontro sul campo n.11. Tra la 28enne fiorentina e la 33enne di Mosca, che non disputa un match nel circuito maggiore dal giugno 2019, non ci sono precedenti. Dovesse superare il primo turno, la tennista toscana potrebbe affrontare l’australiana Ajla Tomljanovic e successivamente l’estone Anett Kontaveit, favorita n. 2 del torneo newyorkese.

Martedì 30 scendono in campo le altre due azzurre inserite nel tabellone principale di singolare. Jasmine Paolini, n.57 WTA, apre il programma sul campo Luis Armstrong opposta alla n. 1 del mondo Iga Swiatek, già vincitrice di due edizioni del Roland Garros. La 20enne polacca, alla seconda partecipazione a Flushing Meadows dopo quella del 2021 terminata al quarto turno (ottavi), ha vinto l’unico precedente disputato nel 2018 in un Futures a Praga. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana è invece alla terza presenza nel main draw dello Slam a stelle e strisce dove l’anno scorso è stata eliminata al secondo turno dalla tre volte finalista del torneo Victoria Azarenka.

Lucia Bronzetti, fresca di best ranking al n. 59 e all’esordio nel main draw degli US Open, trova sulla propria strada la giocatrice locale Lauren Davis (n. 106 WTA) in un incontro inedito. Non è ancora stato comunicato il campo del suo incontro che andrà in scena martedì 30. Nella passata edizione la 23enne di Villa Verrucchio si presentò a Flushing Meadows ma venne eliminata al primo turno delle qualificazioni.

Elisabetta Cocciaretto, entrata nel main draw passando dalle qualificazioni, debutta martedì contro Aliaksandra Sasnovich, bielorussa che gioca senza bandiera posizionata al n.36 del ranking WTA. Non ci sono precedenti tra la 21enne marchigiana e la 30enne di Minsk.

Elisabetta, n.100 al mondo e al proprio best ranking, ha centrato il tabellone principale grazie al successo nel match decisivo di “quali” sulla statunitense Whitney Osuigwe.

TABELLONE FEMMINILE

RISULTATI

“US Open 2022”

Grand Slam

Flushing Meadows, New York (USA)

29 agosto - 11 settembre, 2022

$60.000.000 – cemento

SINGOLARE FEMMINILE

Primo turno

Jasmine Paolini (ITA) c. (1) Iga Swiatek (POL)

Lucia Bronzetti (ITA) c. Lauren Davis (USA)

Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. Aliaksandra Sasnovich

Camila Giorgi (ITA) c. Anna Bondar (HUN)

(27) Martina Trevisan (ITA) c. (pr) Evgeniya Rodina (RUS)