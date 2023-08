US Open: Sinner-Sonego quarto derby azzurro di sempre

Il derby azzurro di secondo turno all'Open degli Stati Uniti tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sarà il quarto nella storia del torneo americano.

Il primo risale al 1994 quando il barese Gianluca Pozzi superò per 62 64 64 il veneto Renzo Furlan in un match di primo turno. Il secondo e terzo derby invece risalgono all'edizione del 2017: al primo turno Stefano Travaglia superò Fabio Fognini per 64 76 36 60 e al terzo turno Paolo Lorenzi battè Thomas Fabbiano per 62 64 64.

Nella storia degli Slam questo sarà il 22esimo derby azzurro: uno all'Open d'Australia, 11 al Roland Garros, 6 a Wimbledon e ora 4 all'US Open.

ll giocatore italiano ad aver disputato più derby negli Slam è Fabio Fognini che ne ha giocati 5: in Australia ha battuto Caruso nel 2021, a Parigi ha battuto due volte Seppi nel 2017 e nel 2019, a Wimbledon ha battuto Bolelli nel 2018 e all'Open degli Stati Uniti ha perso da Travaglia nel 2017.

Per Sinner è il secondo derby dopo quello vinto al Roland Garros 2021 contro Gianluca Mager (61 75 36 63 al 2° turno), per Sonego il secondo dopo quello perso a Wimbledon 2023 contro Matteo Berrettini (67 63 76 63 al 1° turno).