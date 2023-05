US Open Story, stasera la finale 2022 Alcaraz-Ruud: 3 motivi per vederla

Dopo oltre trent'anni, lo US Open sarà trasmesso in chiaro. Per la prima volta sarà SuperTennis a offrire a tutti gli appassionati, gratis, l'ultimo Slam della stagione.

Per avvicinarci al meglio alla grande esclusiva del 2023 su SuperTennis, durante il Roland Garros e Wimbledon trasmetteremo alcuni grandi match della storia dello US Open. Stasera alle 21.30 rivivremo la finale 2022, Carlos Alcaraz contro Casper Ruud. Ecco i tre motivi per vederla:

1 - Perché è una finale senza precedenti

E' passato meno di un anno dalla finale, ma rivivere un momento storico è sempre speciale. Alcaraz-Ruud resta infatti la seconda più giovane finale dello US Open dal 1968 dopo Agassi-Sampras del 1990, lo scontro che ha annunciato la grande rivalità del decennio.

E' stata anche la prima finale in cui i due protagonisti si sfidano per ottenere il primo Slam e contemporaneamente salire per la prima volta al posto di numero 1 del mondo.

2 - Perché Alcaraz è entrato nella storia

Nella storia, dalla porta principale, ci è entrato Carlos Alcaraz. Il murciano è diventato il 28mo numero 1 del mondo nel ranking ATP dal 1973, quando è stato introdotto il ranking computerizzato. Era dal 2003, quando ci era arrivato il suo coach Juan Carlos Ferrero, che un giocatore non era salito in testa alla classifica dopo lo US Open. Alcaraz era nato solo da due mesi.

Lo spagnolo è il 152mo campione Slam in singolare, il 71mo allo US Open. E' anche il più giovane campione Slam dal 2005, quando Rafa nadal vinse il Roland Garros a diciannove anni.

3 - Per il capolavoro tattico di Alcaraz

Se si osserva una partita senza il pathos da incertezza per il risultato, sapendo già come va a finire, si può osservare meglio il suo sviluppo. Allora rivedere la finale dello US Open 2022 consente di apprezzare la completezza tecnica e tattica di Alcaraz, capace di attaccare sistematicamente il rovescio di Ruud con il diritto da sinistra. Ne ha giocati 97, e ha così neutralizzato gli schemi del norvegese che ha giocato colpi più piatti e filanti vincendo peraltro cinque punti in più negli scambi da fondo. Ma Alcaraz ne ha conquistati cinque in più in totale con una strategia da grande giocatore.