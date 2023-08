US Open, Swiatek: 'Una storia tutta nuova'. Le parole dei protagonisti

La vigilia di un torneo del Grande Slam, per i giocatori di punta, è formata principalmente da due cose. La prima sono naturalmente gli allenamenti, per rifinire la condizione, mentre la seconda sono gli impegni con gli sponsor e la stampa, come nel media day che venerdì ha visto tutti i big passare dalla sala stampa per le interviste pre torneo. Ecco i passaggi più interessanti delle loro conferenze.



IGA SWIATEK

“Sono molto contenta del mio rendimento a Montreal e Cincinnati, rispetto allo scorso anno arrivo qui con molta fiducia in più. Partire da campionessa uscente non è semplice, ma cerco di pensare una partita alla volta. Da un lato, da campionessa in carica provi a rivivere le esperienze dell’edizione precedente, a ritrovare certe sensazioni. Ma dall’altro ogni torneo è una storia completamente nuova e in 12 mesi possono cambiare tantissime cose. Cerco di tenere sempre presente che quello che è successo lo scorso anno non mi dà nessun vantaggio stavolta. Come non me lo dà l’aver vinto 3 degli ultimi 6 tornei del Grande Slam. Tantissime giocatrici possono vincere questi tornei, quindi dal punto di vista tennistico devo lavorare esattamente quanto loro. Sapere di giocare spesso bene nei tornei più importanti mi aiuta, questi sono gli eventi sui quali mi concentro di più. Ma parto senza alcun vantaggio”.



COCO GAUFF

“Agosto, per me, è stato un grande mese. Ho giocato bene a Washington, ancora di più a Montreal e quindi a Cincinnati. Non vedo l’ora di vedere come andranno gli ultimi giorni del mese, con l’obiettivo di estendere questo periodo anche a settembre. In questo momento ho molta fiducia e consapevolezza nei miei mezzi. Ho lavorato molto in allenamento e sono riuscita a tradurre in campo gli aspetti sui quali mi sono concentrata. Mi ha dato una mano anche il nuovo team: cambiare prospettiva fa sempre bene. Ho perso al primo turno a Wimbledon ma poi ho giocato alla grande: mi ha fatto capire che una sconfitta non è la fine del mondo. Oggi sento che, indipendentemente dal punteggio di una partita, posso sempre trovare un modo per girare la situazione a mio favore. Sento di poter vincere degli incontri pur senza giocare il mio miglior tennis, come successo a Washington e Cincinnati, anche nella finale”.

ARYNA SABALENKA

“La scorsa settimana ho giocato un ottimo tennis e tanti buoni incontri: era ciò di cui avevo bisogno prima di questo torneo. Il vero obiettivo era prepararmi in vista dello Us Open, credo di aver un po’ cambiato mentalità dopo il successo di gennaio in Australia. Cerco di interpretare i tornei che precedono gli Slam come una opportunità per mettere tennis nelle gambe. Il possibile numero uno? Non ci penso. So che ho avuto la possibilità di salire in vetta e che probabilmente l’avrò ancora, ma non è qualcosa che mi condiziona durante gli incontri, anche perché credo di avere ancora molta strada da fare. Preferisco concentrarmi su me stessa, piuttosto che sulla classifica. So che se riesco a giocare al top l’opportunità arriva”.



CAROLINE WOZNIACKI

“Non ho toccato le racchette per lungo tempo. Non sapevo nemmeno dove le avessi riposte, e in quella fase il tennis non mi è mancato, anche perché nel mentre ho avuto due figli. Ma poi ho ripreso per divertimento, mi sono accorta che colpivo la palla alla grandissima e mi sono detta ‘perché non riprovarci?’. Sono ancora giovane e si vive una volta sola. Quindi eccomi qua, felice di avere l’opportunità di competere ancora una volta ai più alti livelli. Quando senti di poter ancora dare qualcosa, nel tennis come in altri ambiti, è giusto provarci. Non so cosa mi riserverà il futuro, quindi non ho piani. Ma prevedo di giocare molto di più il prossimo anno, con una programmazione quasi completa lungo tutta la stagione”.

DANIIL MEDVEDEV

“Adoro lo Us Open, quindi non vedo l’ora che arrivi la prossima settimana, per giocare e incontrare il pubblico di New York. Mi sento bene sia fisicamente sia mentalmente: dovrò però cercare di trovare un rendimento migliore rispetto a quello degli ultimi due tornei. Onestamente non mi sento il possibile guastafeste nella finale annunciata fra Djokovic e Alcaraz: non penso a loro, penso solo a vincere il maggior numero di incontri, che è la cosa più importante. Tuttavia, se ci penso, credo che molto spesso, quando ho giocato in questo ruolo, sono riuscito a esprimermi molto bene. Chissà che non mi possa aiutare anche stavolta”.



JOHN ISNER

“Se guardo la mia carriera nel complesso, non ho molti rimpianti. Mi piacerebbe rigiocare alcuni incontri, ma ho ottenuto molto più di quanto mi sarei aspettato, sia in termini di risultati che di longevità. Sono arrivati nel circuito senza particolari aspettative, quindi non ho mai avvertito la pressione di essere il miglior giocatore statunitense in classifica. È stato per anni un traguardo di valore, ma onestamente quando il numero uno ero io il nostro livello non era paragonabile a quello della generazione degli Anni ’90 e dei primi anni 2000 (da Agassi a Roddick, ndr). Sono comunque onorato di quanto ho saputo fare ed è stato un grande piacere. Del tennis mi mancherà la competizione, non gli allenamenti. Negli ultimi anni è stata dura e ho sofferto molto, senza quasi mai riuscire a stare bene. Ma è stato comunque un percorso incredibile”.



TAYLOR FRITZ

“Sono passati vent’anni dall’ultimo titolo Slam di un americano (Andy Roddick, ndr) e come potremmo dimenticarcelo? Ce lo ricordate da anni, in ogni conferenza stampa. Cosa posso dire? In tanti abbiamo provato a diventare il prossimo, ma sino a qui non ci è ancora riuscito nessuno. Però siamo un bel gruppo: oggi gli Stati Uniti hanno tanti giocatori di alto livello. Io e Tiafoe siamo nel primi 10, c’è Paul che non è distante, Korda, Eubanks e tanti altri nei primi 50 che hanno il potenziale per arrivare nei 20. Ci spingiamo e sproniamo a vicenda e molti di noi hanno l’opportunità di fare strada in questo torneo”.