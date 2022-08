Us Open: troppa Swiatek per Paolini

Nella vita ci vuole anche un pizzico di fortuna. E beccare la regina mondiale all’esordio in un Major vuol proprio dire che la dea bendata al momento del sorteggio era in tutt’altre faccende affaccendata. Almeno in ottica tricolore. Così Jasmine Paolini è uscita subito di scena agli Us Open (27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows a New York.

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.56 WTA, alla terza presenza nel main draw newyorkese dove nel 2021 ha superato un turno prima di cedere ad Azarenka, ha ceduto 63 60, in appena 67 minuti di partita, alla polacca Iga Swiatek, n.1 del ranking e del seeding, alla quarta partecipazione a Flushing Meadows dove ha raggiunto gli ottavi lo scorso anno (fermata da Bencic). Punteggio sicuramente troppo severo per l’azzurra che da fondo ha dimostrato di tenere testa alla sua più quotata avversaria in termini di potenza e profondità (gli scambi più lunghi li ha vinti lei) ma la 21enne di Varsavia sembra proprio non fare alcuna fatica a giocare a tennis.

Ingiocabile fino al Roland Garros compreso con sei titoli: poi nel dopo Parigi molto più umana con dieci match giocati e soltanto sei vittorie (una sola volta nei quarti, a casa sua a Varsavia), Swiatek ha incamerato il 51esimo successo (Billie Jean King Cup compresa) in un 2022 dove tra Doha e Wimbledon è stata capace di vincere 37 match di fila.

Un solo precedente tra le due, vinto nettamente dalla regina del tennis mondiale e disputato al secondo turno sulla terra di Praga nel 2018 quando Swiatek aveva appena 17 anni. Iga ha messo le cose in chiaro fin dall’inizio, strappando la battuta a Jasmine nel terzo e nel quinto gioco e volando sul 4-1. Paolini si è ripresa uno dei due break (4-2), Swiatek ha ristabilito le distanze (5-2), l’azzurra ha mostrato una volta di più le sue qualità in risposta (5-3) ma la polacca ha comunque archiviato in scioltezza il primo set per 6-3 con un altro break.

La regina del tennis mondiale è partita forte anche nella seconda frazione (3-0), la giocatrice toscana ha cancellato con un rovescio stretto una prima palla per il doppio break ma sulla seconda ha commesso il secondo doppio fallo del match (4-0). Swiatek ha ridotto ulteriormente il numero degli errori (5-0) ed ha chiuso al secondo match-point (rovescio incrociato in rete dell’azzurra) per un “bagel” (6-0) duro da mandare giù per Paolini. L’ultima azzurra a battere una numero uno del mondo è stata Roberta Vinci nella “mitica” semifinale del 2015 contro serena Williams.

