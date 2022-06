Van Rijthoven campione, batte anche Medvedev: è la sorpresa del 2022

Non ha ancora vinto un titolo Challenger. Non aveva vinto una partita nel tabellone principale di un torneo ATP prima di questa settimana. Ma a 's-Hertogenbosch ha conquistato il suo primo titolo ATP. La settimana perfetta di Tim Van Rijthoven si è conclusa con una finale che più sorprendente non si puù: 64 61 a Daniil Medvedev, che lunedì sarà di nuovo numero 1 del mondo.

Numero 205 del mondo, il 25enne olandese aveva sconfitto nei turni precedenti Matthew Ebden (ex Top 40 oggi numero 432 del mondo), Taylor Fritz (numero 14 ATP), Hugo Gaston (66) e Felix Auger-Aliassime (9), nella sua prima partita in carriera contro un Top 10.

Il servizio è il suo punto di forza e si è visto anche in finale. Galvanizzato dal 74% di prime in campo con cui ha ricavato l'84% di punti contro uno dei giocatori che risponde meglio nel circuito, Van Rijthoven ha chiuso in appena 61 minuti. E allungato ancora l'attesa del moscovita per il primo titolo nel circuito maggiore nel 2022.

Con questo risultato, l'olandese farà un salto in avanti di un centinaio di posizioni in classifica. Mai arrivato finora tra i primi 170 del mondo, si ritroverà a ridosso della Top 100 (106 o 107, dipende dalla finale del Challenger di Lione). E c'è già chi ipotizza per lui una wild card per il tabellone principale di Wimbledon.

"E' stata una settimana da sogno - ha detto durante la cerimonia di premiazione -. Ringrazio gli organizzatori per la wild card. Senza questo invito, sarei andato a giocare un Challenger in Inghilterra questa settimana".

Van Rijthoven è il campione con la più bassa classifica nella storia del torneo dal 2013 (Mahut, 240) e il primo olandese dopo Raemon Sluiter nel 2009. E' il settimo giocatore ad aver festeggiato il primo titolo ATP nel 2022 (dopo Kokkinakis, Bublik, Auger-Aliassime, Martinez, Rune, Baez), e il primo a imporsi nel circuito ATP pur con una classifica fuori dalla Top 200 dopo l'exploit di Juan Manuel Cerundolo a Cordoba 2021. Allora, da numero 335 del mondo, l'argentino vinse al debutto nel torneo iniziato con la sua prima vittoria nel circuito ATP.

La rivelazione della settimana ha scherzato con Medvedev al termine della finale, durante la premiazione. "Ti ho visto spesso in televisione, è stato un onore condividere il campo con te. Spero che possa succedere molte altre volte in futuro".