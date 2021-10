Van Uytvanck, 5 su 5 in finale: Nur-Sultan è sua

Cinque finali, cinque vittorie in tre set. E' il curioso record dell'olandese Alison Van Uytvanck che ha trionfato nella prima edizione del WTA di Nur-Sultan. Nella capitale del Kazakistan ha sconfitto 16 64 63 Yulia Putintseva, russa di nascita che dal 2012 ha scelto di rappresentare proprio il Kazakistan.

"Yulia ha iniziato benissimo, senza commettere errori" ha detto l'olandes a fine partita. "Nel primo set ho cercato di essere aggressiva ma non funzionava. Ma ho continuato a pensare positivo e sono entrata di più in partita. Anche il secondo set è stato lottato,ma ero a mio agio nel cercare di prendere la rete più spesso. E ho spinto nel terzo anche se non mi sentivo bene fisicamente. Ho dato tutto, sono stanca ma felicissima".

La numero 89 del mondo non vinceva un torneo WTA dal 2019, quando si impose a Tashkent. Per via del regime speciale di classifica introdotto con il lockdown e successivamente modificato, Van Uytvanck ha perso quei punti solo questa settimana. Ma dalla prossima entreranno quelli conquistati a Nur-Sultan. E così tornerà a superare la sua fidanzata Greet Minnen, presente in tribuna ad incitarla che solo per questa settimana le è stata davanti in classifica.

Il successo a Nur-SultaN è il miglior risultato stagionale per la ventisettenne olandese, che ha iniziato il torneo con un record di 7 vittorie e 12 sconfitte nel circuito WTA. Operata al gomito a febbraio, Van Uytvanck è rientrata solo a maggio per le qualificazioni al WTA di Madrid. Ha poi raggiunto i quarti a Nottingham e gli ottavi all'Olimpiade di Tokyo. Dalla prossima settimana dovrebbe risalire intorno alla 53ma posizione nel ranking WTA

.