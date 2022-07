Varsavia: esordio per Errani e Cocciaretto…pioggia permettendo!

Due le azzurre chiamate ad esordire - con 24 ore di ritardo causa pioggia - nel “BNP Paribas Polland Open”, WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sulla terra rossa di Varsavia, in Polonia.

Sara Errani, n.127 WTA, promossa dalle qualificazioni, debutta nel main draw affrontando l’olandese Arantxa Rus, n.75 del ranking: la romagnola si è aggiudicata quattro delle cinque sfide precedenti con la 31enne di Delft che però ha vinto proprio l’ultima, disputata al primo turno del WTA 125k di Marbella quest’anno.

Nel pomeriggio Elisabetta Cocciaretto, n.105 WTA (“best ranking”), reduce dagli ottavi a Palermo, trova dall’altra parte della rete la polacca Martyna Kubka, n.472 WTA, in tabellone grazie ad una wild card (sfida inedita).

Martedì buona la prima per Jasmine Paolini. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.58 del ranking e decima testa di serie dopo la rivoluzione del tabellone, semifinalista in terra siciliana, ha liquidato 61 61, in appena 62 minuti di partita, la montenegrina Danka Kovinic, che l’aveva sempre battuta nei tre confronti precedenti. Al secondo turno la tennista toscana affronterà la francese Clara Burel, 21enne di Rennes, n.131 del ranking: tra le due non ci sono precedenti.

La prima testa di serie è la regina del tennis mondiale Iga Swiatek.

La campionessa in carica del torneo che lo scorso anno si è giocato a Gdynia è la belga Maryna Zanevska, n.99 WTA, che in terra polacca ha conquistato il suo primo - e finora unico - trofeo WTA.

RISULTATI

“BNP Paribas Polland Open”

WTA 250

Varsavia, Polonia

25 - 31 luglio, 2022

$251.750 - terra

SINGOLARE

Primo turno

Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. (wc) Martyna Kubka (POL)

(10) Jasmine Paolini (ITA) b. Danka Kovinic (MNE) 61 61

(q) Sara Errani (ITA) c. Arantxa Rus (NED)

Secondo turno

(10) Jasmine Paolini (ITA) c. Clara Burel (FRA)

QUALIFICAZIONI

Primo turno

(2) Sara Errani (ITA) b. Andrea Lazaro Garcia (ESP) 67(2) 63 60

Turno di qualificazione

(2) Sara Errani (ITA) b. Paula Ormachea (ARG) 62 63

