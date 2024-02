Vavassori nelle qualificazioni a Buenos Aires: il tabellone

Andrea Vavassori è rientrato come alternate nelle qualificazioni dell'IEB+ Argentina Open, secondo appuntamento della Golden Swing sulla terra battuta in Sudamerica. Inaugurato nel 2001, l'ATP 250 si disputa al Buenos Aires Lawn Tennis Club, la "Cattedrale del tennis argentino, e mette in palio un montepremi complessivo di 642.615 dollari

Vavassori, numero 151 del mondo con un best ranking di 128, affronta per la quarta volta lo spagnolo Pedro Martinez, oggi numero 97 ma salito fino alla 40ma posizione nel 2022. Il torinese è in vantaggio 2-1 nel bilancio degli scontri diretti. Ha vinto il più datato, sulla terra a Poznan nel 2019, e il più recente, l'unico giocato su una superficie diversa dalla terra battuta, agli ottavi del Challenger di Mala del 2023. In parità, fra i due, il bilancio dei confronti sulla terra rossa. Martinez infatti ha sconfitto Vavassori al primo turno di qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia 2023.

LIVESCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

QUALIFICAZIONI