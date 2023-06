Venus sfida il tempo, ma ai quarti va Ostapenko

Da quando ha giocato la sua prima partita da professionista, nel 1994, Venus Williams ha giocato con un primario obiettivo: dimostrare che si può fare. Che si può venire da Compton e arrivare al numero 1 del mondo, ispirare una sorella minore a fare lo stesso e molto di più, che si può combattere con determinazione feroce, che si può vincere e perdere con grazia ed eleganza. Che si può giocare anche con una malattia auto-immune, per sé e per gli altri. Che a 43 anni, con un ginocchio fasciato, si può ancora dare battaglia.

A breathtaking encounter ?????



No.2 seed @JelenaOstapenk8 recovers against Williams and moves into a third career Birmingham quarterfinal!#RothesayClassic pic.twitter.com/Ue5MlYGtfs

E che battaglia. A Birmingham, WTA 250 in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, dopo aver vinto contro Canila Giorgi solo pochi giorni fa la partita più lunga della sua carriera, è arrivata a pochi game dal successo contro Jelena Ostapenko. Proprio contro la lettone, nel 2017, aveva giocato quella che è diventata la sua seconda partita più lunga di sempre.

La campionessa del Roland Garros ha chiuso 63 57 63 ma il punteggio racconta poco della storia della partita. Non dice che Venus era sotto 3-5 nel secondo set, né che ha salvato un match point prima di allungare al terzo. Non dice che nel parziale decisivo Venus è salita 2-0 40-15 prima di subire la rimonta della lettone che al terzo tentativo riesce a batterla per la prima volta in carriera

"She's a great champion, and that hasn't gone anywhere."@JelenaOstapenk8 on Venus ???#RothesayClassic pic.twitter.com/nIfdMDCMaz

Ai quarti affronterà la polacca Magdalena Frech che ha sconfitto Sorana Cirstea 63 67(1) 64 dopo un'interruzione per la pioggia.

Avanza anche Anastasia Potapova, testa di serie numero 4, che ha superato in rimonta 36 62 76(0) la statunitense Caty McNally. Il suo percorso proseguirà contro la britannica Harriet Dart.

A Birmingham, nei quarti di finale anche un derby ceco tra l'ex campionessa del Roland Garros Barbora Krejcikova e la teenager Linda Fruhvirtova.

