Verso i Master regionali: i protagonisti del padel FITPRA

I padelisti amatoriali di tutta Italia hanno ancora tempo per sognare. Per conquistarsi un posto ai Master regionali del Campionato Nazionale FITPRA by Noberasco rimane ancora qualche settimana (fino al 19 settembre), con l’obbligo di raccogliere il maggior numero di punti possibile per continuare a inseguire la seconda fase e l’obiettivo di qualificarsi per il maxi evento conclusivo, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre al 7 Padel Village di Siracusa.



Sarà lì, in una cornice spettacolare, che verranno assegnati gli scudetti del padel FITPRA, ma la battaglia verso il tricolore è in corso da mesi con vari protagonisti sparsi da nord a sud, che animati dalla passione per la pala hanno sposato a pieno lo spirito FITPRA, trovando divertimento, amici e… vittorie.

Nella classifica degli agonisti della Lombardia, che coi suoi 128 tornei di qualificazione giocati sin qui è fra le prime 4 regioni in Italia, al comando c’è il 42enne cremonese Alessandro Rossi, capace di raccogliere la bellezza di 4.429 punti in quattro mesi. Il segreto? Uno solo: giocare tanto e vincere spesso. Il palmarès presente nella sua scheda parla di sei titoli da fine aprile in avanti, quattro dei quali col suo compagno fisso Andrea Gastaldi e l'ultimo (che gli ha permesso di salire al numero uno) con Antonio Volpi. “Ho iniziato a giocare a padel da un paio d’anni – racconta Rossi, di professione giornalista –, dopo una vita passata sui campi da pallacanestro e qualche trascorso tennistico fino a 13-14 anni, senza particolari risultati”.



Rossi ha scoperto il padel per caso, invitato da amici a fare una partitella sui campi della CremonArena (dove si allena oggi, col maestro Enrico Pighi), e la prima volta non si è nemmeno divertito. “Faticavo a capire il gioco, così non mi ha emozionato particolarmente. Ma poi è scattata la scintilla: il maestro Andrea Oneta mi ha insegnato a giocare, mi sono rimesso in forma e via”. Ha cominciato coi primi tornei, poi ha iniziato a giocare insieme a Gastaldi e si è trovato a meraviglia. “Andrea – aggiunge – gioca da molto più tempo di me, è fortissimo e ha un grande talento per questo sport. La nostra coppia ha funzionato immediatamente”.

Oltre che a condividere il campo, Rossi e Gastaldi hanno condiviso immediatamente anche obiettivi e voglia di mettersi in gioco, tanto che scorrendo i tornei giocati dal numero uno lombardo si trovano una decina province diverse, sparse fra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.



“Da Cremona è piuttosto comodo spostarsi – continua –, e a noi piace girare, vedere club diversi, conoscere e affrontare gente nuova. Non avendo figli, abbiamo pensato che potesse valere la pena impegnare i fine settimana per giocare a padel. I tornei mi divertono molto di più rispetto alle partitelle fra amici durante la settimana. Non sempre la soglia di attenzione è alta da parte di tutti e quattro i giocatori, quindi può capitare di disputare qualche partita deludente. Nei tornei invece il divertimento è garantito”.



Anche perché spesso ad alzare la coppa dei vincitori sono loro due. “Ma l’obiettivo – precisa Alessandro – rimane quello di divertirsi, e sarà così anche nel Master regionale e in tutti i prossimi impegni. Giocando i tornei FITPRA abbiamo conosciuto un sacco di gente fantastica e trovato un ambiente stupendo, positivo e ricco di energia”.

Allo strapotere del duo Rossi-Gastaldi, dal Piemonte rispondono Daniela Tomaino e Gabriella Viarengo, appaiate in testa con 2.996 punti e un numero di titoli che lievita in continuazione. Entrambe insegnanti di scuola primaria, le due torinesi si sono conosciute quando giocavano a tennis, poi hanno trasferito l’impegno nel padel ed è stato subito un successo. I primi cinque tornei disputati insieme li hanno vinti, qualificandosi anche per il Master del Campionato Italiano FITPRA by Askoll disputato lo scorso luglio a Paderno Dugnano (Milano), e ora dominano la classifica del Nazionale grazie ad altri quattro successi di coppia.

“In campo – dice Daniela, 42 anni – io e Gabriella ci compensiamo. Lei è fortissima in difesa, mentre io prediligo il gioco d’attacco. E siamo entrambe molto competitive: non molliamo mai una palla e vogliamo sempre vincere, anche nelle partitelle di allenamento. È così che la coppia funziona”.



Come detto, prima entrambe giocavano a tennis, anche nel circuito FITPRA, e vedevano il padel come un divertimento e poco più. Poi, da circa due anni e mezzo hanno iniziato a fare sul serio insieme, allenandosi al Centro Sportivo Robilant di Torino con Matias Baez e Matteo Foletto, e ora si conoscono a meraviglia e giocano a memoria. Un fattore che nel padel può fare una differenza enorme. E che è fra le ragioni di un bilancio in coppia che a livello FITPRA parla di una quarantina di vittorie e appena due (!) sconfitte.



“Abbiamo cominciato a giocare nel circuito FITPRA – continua Daniela – per abituarci alla competizione. Sapevamo di trovare avversarie del nostro livello, con le quali poterci confrontare. È andata bene, e ora inizieremo a muovere i primi passi anche nei tornei FIT. Sappiamo che il livello si alzerà parecchio, ma grazie ai match e alle vittorie ottenute nel FITPRA si è alzato anche il nostro”.



Ma prima, naturalmente, il Master regionale, con l’obiettivo di qualificarsi per Siracusa. “È fra le nostre intenzioni – chiude – e a breve riprenderemo gli allenamenti dopo qualche giorno di vacanze. Speriamo di arrivare pronte”. Un augurio, quest’ultimo, che profuma di certezza. Basta vedere come è andata sin qui.