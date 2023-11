Verso Torino: 2013, finalmente Murray re di Wimbledon

Il 2013 è l'anno santo dei britannici che festeggiano con Andy Murray la vittoria a Wimbledon 77 anni dopo Fred Perry ma è anche l'anno della rinascita di Rafa Nadal che vive una delle migliori stagioni di sempre che celebra il quarantesimo anniversario dalla prima classifica computerizzata pubbliata dall'Atp. Ma è anche molto altro: è la stagione della consacrazione di Fabio Fognini a stella di prima grandezza, è la stagione nera di Roger Federer che corre ai ripari cambiando racchetta e la stagione che conferma ancora una volta la grandezza di Novak Djokovic, chiamato a continui esami di laurea nel perenne inseguimento ai due mostri del tennis mondiale e dello sport tutto.

Si comincia con Nadal che rinuncia all'Open d'Australia per preparare il rientro nei tornei sudamericani su terra battuta. Murray sceglie Brisbane per affinare la preparazione, torneo che vince senza perdere set, Nole e Roger invece vanno diretti a Melbourne. Saranno proprio loro tre, con l'aggiunta di David Ferrer, a giocarsi il titolo nelle battute finali di un torneo ricco di emozioni.

A rischiare l'osso del collo sono in molti, a partire da Novak Djokovic che agli ottavi impiega 5 ore e 2 minuti per fermare lo scatenato Stanislas Wawrinka. Djokovic prevale 12-10 al quinto, ma Wawrinka esce a testa alta dopo essere stato avanti 6-1 5-2 e aver mancato 4 palle break sul 4 pari del quinto. Soffre anche Federer per piegare nei quarti Tsonga 6-3 al quinto set: quando lo svizzero torna in campo per affrontare Murray in semifinale è un giocatore poco lucido. Quattro ore di match e facile 6-2 al quinto per lo scozzese.

La finale tra Murray e Djokovic, con quest'ultimo vincitore in scioltezza di Ferrer, è intensa ed equilibrata per due set, poi il serbo prende il sopravvento e chiude in quattro set senza mai perdere la battuta.

Dopo tanti rinvii e sette mesi di assenza dai campi, il 6 febbraio torna in pista Rafa Nadal che esordisce a Santiago del Cile superando Federico Delbonis. Quattro giorni dopo in finale, Rafa arriva a due punti dalla vittoria ma perde contro Horacio Zeballos. La critica ci va pesante ma la risposta dello spagnolo è umiltà e lavoro. Sette giorni dopo Rafa vince San Paolo su Nalbandian, poi Acapulco su Ferrer. Il banco di prova più atteso è Indian Wells e il ritorno sul cemento. Paura? Nessuna, supera al fotofinish Gulbis, poi dilania Federer nei quarti, vince in scioltezza contro Berdych in semifinale e rimonta Del Potro in finale. E' un campione completamente ritrovato. Lo spagnolo rinuncia a Miami, torneo che premia Murray, per riapparire a Monte Carlo. Il nono centro di fila nel Principato svanisce di fronte a un grande Novak Djokovic. E' questa la seconda e ultima sconfitta dell'anno del maiorchino sulla terra rossa: a Barcellona vince il titolo numero 8 su Almagro, a Madrid il terzo su Wawrinka e a Roma il settimo sul povero Federer, il quale fa solo 4 game.



A Parigi l'unica assenza eccellente è quella di Murray, alle prese con una lesione lombare che lo tartassa dall'esordio del Foro Italico. I protagonisti attesi sono altri, le partite avvincenti latitano. Dai quarti in avanti tutte le sfide, tranne una, si risolvono in tre set. Djokovic batte Haas, Nadal lascia sei game a Wawrinka, Ferrer vince il derby con Robredo e Federer viene surclassato da un superlativo Tsonga che, a 30 anni dalla vittoria di Noah, si trova in semifinale contro Ferrer a due passi dal sogno.

L'altra semifinale, quella titanica tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, passa alla storia. Quattro ore e 37 minuti di scambi alla morte tra due tennisti che rifiutano di perdere. Sembra tutto facile per Rafa che arriva a servire avanti 6-4 3-2, poi dopo il contro break il serbo urla la sua ferocia squarciando la partita. Allo scadere della terza ora di gioco però Nadal va a servire per il match sul 6-5 del quarto. Nole tira fuori dal cilindro due risposte magiche e poi domina il tie-break. Il momento migliore del serbo dura anche per buona parte del quinto set, Nadal invece sembra stanco e denota un linguaggio del corpo negativo. La pressione di Nole è asfissiante (4-2), ma quando arriva a servire sul 4-3 il serbo perde lucidità. Sul 40 pari Nole si costruisce un punto meraviglioso con Nadal che rimette a stento una palla alta e lenta. Djokovic si avventa a rete per chiudere la volée di dritto, ma sullo slancio colpisce il net e fa invasione. Rafa respira, ottiene il break, Nole si dispera, serve tre volte per rimanere nel match ma, sull'8-7, Nadal lo fulmina con l'ultimo break dell'incontro. Lo scoglio più difficile è superato: 8 game lasciati a Ferrer (facile vincitore su Tsonga) valgono l'ottavo Roland Garros.

Murray si fa bello al Queen's (vittoria su Cilic), Federer nella solita Halle, per il sesto titolo, ma si rivela l'unica gioia dell'anno. Il momento peggiore della carriera di Federer arriva a Wimbledon: da campione uscente batte Victor Hanescu, ma al secondo turno si fa eliminare dall'ucraino Sergiy Stakhovsky, eroe per caso. Il re è eliminato dopo 36 Slam di fila sempre ai quarti. Come fuori è Nadal che si fa umiliare all'esordio dal belga Steve Darcis: 7-6 7-6 6-4 e addio.

Senza più Federer e Nadal, Wimbledon diventa il torneo di Andy Murray che non può mancare l'occasione della vita, ma è anche il torneo di due italiani: Andreas Seppi brillante fino agli ottavi con la vittoria su Kei Nishikori e Gianluigi Quinzi che vince il torneo junior sull'occhialuto coreano Chung. Ma gli occhi del mondo sono su Murray: quando ancora il traguardo è lontano, lo scozzese gioca bene, è sciolto e risolve tutte le pratiche in tre set. Quanto la posta in palio scotta, come contro Verdasco nei quarti, inizia a tremare. Lo spagnolo va avanti due set e Murray è costretto a inseguirlo fino al 7-5 del quinto. In semifinale contro Janowicz, Andy perde il primo set, recupera, ma si trova sotto 4-1 al terzo. Qui scatta la molla e l'istinto di sopravvivenza gli fa superare anche il momento più difficile. Nell'altra semifinale Djokovic e Del Potro danno spettacolo per 4 ore e 43 minuti nella più lunga semifinale della storia: 7-5 4-6 7-6 6-7 6-3 per il serbo che manca due match point nel tie-break del quarto set. I due si prendono a randellate dal primo all'ultimo punto e molti sono scambi lunghi.

I tabloid britannici sono in fibrillazione: la finale con Djokovic è dieci volte più attesa di quella dell'anno prima contro Federer. Il serbo è un mostro, ma nell'aria si percepisce che il momento è magico. Murray vince bene il primo set, poi recupera il secondo da 1-4 e nel terzo si trova sotto 2-4. La grinta trascina lo scozzese sul 5-4, pronto a servire per il match. E' un game stellare, vietato ai malati di cuore. Murray vola 40-0, Nole gli annulla tre match point con la stessa facilità con cui lo scozzese se li è conquistati, poi per 3 volte arriva alla palla break. Andy regge fino allo stremo, trasforma la quarta palla match e diventa il primo britannico campione da Fred Perry. L'attesa è finita: il 7 luglio 2013, dopo 77 anni, la Gran Bretagna ha un nuovo campione di Wimbledon.

In estate scoppia Fognini: il ligure vince a Stoccarda sul padrone di casa Kohlschreiber, la settimana dopo annulla tre match point in finale a Federico Delbonis e conquista Amburgo, e ancora la settimana seguente perde la finale di Umago contro lo spagnolo Tommy Robredo: in un lampo Fognini passa da numero 31 a 16. Federer è un fantasma: con la racchetta nuova (il piatto corde è più grande) perde da Delbonis ad Amburgo, da Daniel Brands al primo turno di Gstaad, da Nadal a Cincinnati e da Robredo agli ottavi di Flushing Meadows senza lottare.

Il dominatore dell'estate è Nadal che a sorpresa, come a marzo a Indian Wells, diventa imbattibile sul veloce: all'Open del Canada supera Djokovic e Raonic in finale, a Cincinnati elimina Federer, Berdych e Isner in finale, infine all'Open degli Stati Uniti fa saltare il banco cedendo per strada un set a Kohlschreiber negli ottavi e uno in finale all'impotente Djokovic.

Il 7 ottobre, nonostante la sconfitta in finale a Pechino contro Djokovic, Nadal completa il lungo inseguimento e per la terza volta in carriera torna numero 1 del mondo. Lo spagnolo e il serbo sono in forma smagliante (Nole vince Shanghai e Bercy), Murray è ai box da dopo l'Open degli Stati Uniti per una piccolo intervento alla schiena, Federer non vince neppure il torneo di Basilea e perde in semifinale alle Atp World Tour Finals (il Masters) da Nadal. Nole trionfa a Londra in finale su Nadal, il quale chiude l'anno al primo posto grazie alla seconda vittoria nel round robin.