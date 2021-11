Vezzali: “Siamo qui perché l’Italia ha fatto squadra”

“Sono particolarmente orgogliosa di rappresentare il Governo presentando un evento che vedrà orientati sull’Italia i riflettori dell’attenzione sportiva mondiale”. Così Valentina Vezzali, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport ha aperto il suo intervento alla presentazione delle Nitto ATP Finals 2021 di Torino.

“I prossimi 5 anni - ha detto - rappresenteranno una vetrina straordinaria per Torino, per l’Italia, per il tennis e per lo sport azzurro. Se oggi siamo qui pronti a vivere le Nitto ATP Finals è perché l’Italia è stata capace di fare squadra, di creare una sinergia istituzionale in grado di portare a Torino uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale. Ma se l’Italia può vantare l’organizzazione di un evento così rilevante da qui ai prossimi 5 anni è anche merito della credibilità internazionale che il tennis italiano si è conquistato in questi anni, per questo dico grazie al presidente Angelo Binaghi e alla Federazione”.

“L’Italia è credibile innanzitutto sul piano organizzativo, grazie alla crescita straordinaria degli Internazionali BNL d’Italia - puntualizza la Sottosegretario -, perché ormai è diventato uno dei tornei più prestigiosi al mondo. E poi sul piano dei risultati sportivi, tra i successi di questo periodo d’oro per lo sport italiano, non si può dimenticare la storica finale di Wimbledon raggiunta da Matteo Berrettini e la storica compresenza di due italiani nella Top 10 mondiale. Mi piace sottolineare anche il ruolo di primo piano a livello dirigenziale, con Andrea Gaudenzi ai vertici dell’Atp”.

Fondamentale anche la cornice di assoluto livello. “Per un evento così importante non poteva esserci scenario migliore di Torino e del Piemonte. Conosco molto bene questa città: qui ho disputato i Campionati del Mondo nel 2006 e tantissime gare della Coppa del Mondo”, ricorda del suo passato di campionessa. “Ho sempre apprezzato l’animo sportivo di questa città, capace di accogliere grandi eventi, tra cui le Olimpiadi e le Paralimpiadi nel 2006 ed è proprio grazie al lascito olimpico del Pala Alpitour che Torino può oggi ospitare in uno degli impianti sportivi più importanti d’Italia sia le Nitto ATP Finals che la Coppa Davis”.

Senza dimenticare chi ha reso il tutto possibile: “Credo che un ringraziamento vada rivolto ai partner commerciali, tra cui Intesa Sanpaolo, per aver creduto e scelto di investire su questo evento e sullo sport”, puntualizza Valentina Vezzali.

“Investire sullo sport significa investire sui valori che esso riesce a veicolare. Come Governo, anche grazie al supporto di Sport e Salute, rappresentato qui dal presidente Vito Cozzoli, stiamo puntando tanto su questa capacità dello sport di diffondere valori importanti per la società. Per farlo, iniziamo dai più piccoli, i quali potranno finalmente avere insegnanti specializzati in educazione motoria sin dalle classi della scuola primaria. Questo è un ulteriore successo dello sport italiano in un 2021 ricco di emozioni e sono certa che le Nitto ATP Finals di Torino non mancheranno di regalarcene tante altre. Viva lo sport, viva l’Italia”.