Vicenza: il titolo va a Francisco Comesana

Francisco Comesana, numero 241 Atp, ha conquistato il titolo nel challenger di Vicenza battendo in finale lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz (223 Atp) per 36 62 62. Per Comesana è il terzo titolo challenger della carriera dopo le vittorie a Corrientes e Buenos Aires nel 2022. Con questo successo Comesana entra per la prima volta in carriera tra i primi 200 giocatori del mondo attestandosi a numero 190.

