Vince Hurkacz, Federer fuori dalla Top 10 dopo 5 anni

Roger Federer uscirà dalla top 10 per la prima volta in cinque anni. E' il risultato del suo lungo infortunio e della qualificazione agli ottavi di Indian Wells di Hubert Hurkacz, il polacco che gli ha rifilato un 6-0 a Wimbledon nel suo ultimo set giocato.

In un match ritardato per la pioggia, Hurkacz ha battuto Frances Tiafoe 63 62 e ha certificato l'uscita di Federer dai primi dieci del mondo.

Lo svizzero, rimasto in Top 10 anche per effetto dei meccanismi protettivi introdotti durante la pandemia, non solo a suo vantaggio ovviamente, perderà infatti non solo i 300 punti rimasti in dotazione dalla finale di Indian Wells 2019 (ovvero la metà dei 600 guadagnati allora).

Scadono infatti anche i 180 eredità dei quarti di Shanghai di due anni fa.

Prima dell'inizio del torneo Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime e Hubert Hurkacz, in corsa insieme a Jannik Sinner per gli ultimi posti alle Nitto ATP Finals di Torino, avevano tutti meno di 400 punti di svantaggio rispetto a Federer, nono nel ranking ATP. Lunedì, Federer scenderà a 3285 punti. Se anche dovessero perdere negli ottavi, Ruud e Hurkacz sono sicuri di superarlo.

E' un momento inevitabile, vista la lunga assenza dello svizzero, ma in ogni caso di impatto simbolico forte. Negli ultimi diciannove anni, infatti, Federer era stato fuori dalla Top 10 solo per undici settimane: dal 15 luglio al 4 agosto 2002, poi dal 6 novembre 2016 al 30 gennaio 2017.