Vinci/Sussarello ci riprovano: da lunedì l’Open WPT di Reus

Dopo la qualificazione per l’Open di Miami, ottenuta al debutto (in coppia) in un torneo del World Padel Tour, Giulia Sussarello e Roberta Vinci sono pronte a riprovarci. La numero uno d’Italia nel padel, e l’ex numero uno azzurra nel tennis che ha trovato nella pala una nuova alleata per togliersi grandi soddisfazioni, andranno a caccia di conferme da lunedì nell’Open di Reus, secondo appuntamento stagionale del calendario WPT. L’evento della città catalana rappresenta l’unica novità spagnola della stagione e vedrà un totale di nove azzurre in gara.



L’attenzione è naturalmente sul duo Vinci-Sussarello, non solo per la qualificazione a Miami (vincendo quattro partite di ottimo livello) ma anche perché nel Cuadro le due azzurre sono riuscite a tenere testa alla sesta coppia del mondo, composta da Aranzazu Osoro e Victoria Iglesias. Vuol dire che hanno le armi per battagliare anche ad altissimi livelli, anche se – per ora – il ranking le obbliga a partire dalla Pre-Previa. Lo faranno anche a Reus, con altre 4 sfide da vincere per entrare nel tabellone finale al via mercoledì. La prima sarà lunedì mattina contro le sorelle Rocio e Pilar Albarran: un duo decisamente alla portata.

OPEN REUS 2022 – I TABELLONI

MASCHILE: Cuadro - Previa - Pre Previa

FEMMINILE: Cuadro - Previa - Pre Previa

In gara nella Pre Previa anche Emily Stellato e Carolina Petrelli, nuova coppia azzurra per il 2022. Le due stanno affinando un’alchimia che negli ultimi due week-end le ha viste conquistare altrettanti tornei Open in Italia (prima in Lombardia, poi in Piemonte), e a Reus andranno a caccia – come primo obiettivo – di quell’accesso alla Previa mancato nella prima tappa stagionale. Per la laziale e la milanese esordio contro Maria Rodriguez e Mireia Herrada.



Valentina Tommasi gioca invece insieme alla spagnola Eugenia Guimet (primo turno non semplice contro Helena Wyckaert e Monica Gomez), mentre Lorena Vano parte da quarta testa di serie – e con un bye al primo turno – insieme alla spagnola Ana Seijas, numero 64 del ranking mondiale.

Già nel tabellone successivo (da martedì) Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti, che dopo la qualificazione per l’Open di Miami puntano a ripetersi, mentre è riuscita ad accaparrarsi il ventiquattresimo (e ultimo) posto per il Cuadro Final la romana Carolina Orsi, che fa coppia con la catalana Sandra Bellver. La prima uscita delle due a Miami non è andata bene, ma avranno tempo e modo di rifarsi. A Reus se la vedranno con una coppia in arrivo dalla Previa, con la possibilità di affrontare le n.2 Sanchez/Josemaria in caso di successo. Nessun italiano, invece, nel torneo maschile.

I primi match del Cuadro Final si giocheranno invece da mercoledì, nel Centrale allestito al Pavellò Olimpic de Reus, palazzetto da 3.500 posti costruito in occasione dei Giochi Olimpici di Barcellona 1992. Nel maschile c’è grande curiosità soprattutto per vedere come i numeri uno Ale Galan e Juan Lebron sapranno reagire dopo il brutto esordio stagionale a Miami, dove sono stati le prime vittime di lusso dei sorprendenti Garrido/Campagnolo. Conoscendoli, i due spagnoli non vedono l’ora di rimettere subito in chiaro le cose, e una vittoria sarebbe il modo migliore sia per riuscirci sia per dare ossigeno alla classifica, che vede gli inseguitori Paquito Navarro e Martin Di Nenno a poco più di 1000 punti dall’aggancio.



Da chi punta al riscatto a chi cerca conferme con la coppia Bela/Coello: la leggenda e il suo giovane apprendista hanno iniziato la stagione alla grande stravincendo in Florida, e a Reus (partendo dalla sfida contro due qualificati) puntano a raccogliere altri punti pesanti per scalare l’elenco delle teste di serie, che attualmente li vede al numero 6. Sono capitati nel quarto di Navarro/Di Nenno, e nella metà di tabellone di Sanyo/Tapia, altra coppia che dopo un esordio così così cerca subito di rialzarsi.

Pochi dubbi, invece, su quale sia la coppia favorita nel tabellone femminile, visto che il torneo di Miami ha parlato fin troppo chiaro. Gemma Triay e Alejandra Salazar avevano dominato il 2021, macchiato solo dalla prematura sconfitta nel Master Final di Madrid, e sono ripartire allo stesso ritmo, se non con una marcia ancora superiore. Le più forti sono loro e puntano a dimostrarlo anche a Reus, dove le principali rivali Sanchez/Josemaria (severamente battute in finale a Miami) dovranno fare i conti anche con la pressione extra della prima, alla quale non era mai capitato di disputare un torneo del circuito nella sua città Natale. Può trasformarsi in una motivazione extra, oppure in un pericoloso handicap.