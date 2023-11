Volandri: 'Abbiamo una squadra di ragazzi forti'

L'Italia "è una squadra di ragazzi forti. Qui ognuno fa la sua parte". Il capitano azzurro Filippo Volandri mostra tutto l'orgoglio per una vittoria ottenuta in rimonta, per lo spirito della squadra e la forza del gruppo. "Mi assumo le mie responsabilità e faccio le mie scelte con tutto l'impegno - ha detto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Olanda -. Tante volte vi dico che la nostra strada passa per le difficoltà, ma stanno arrivando decisamente spesso. Ho 42 anni all'anagrafe, negli ultimi due sarò arrivato alla sessantina...".

La rimonta sull'Olanda nei quarti che ha proiettato l'Italia alla 19ma semifinale in Coppa Davis, la seconda consecutiva, passa sì per le difficoltà ma anche per la presenza di Jannik Sinner che le difficoltà le ha alleggerite e risolte.

"Jannik da tutto, alza il livello di tutti. Si prende le sue responsabilità e le condivide - ha detto -. E' importante per noi, così come è importante per noi avere Matteo, a prescindere dal fatto che possa giocare o no. Han fatto tutti la loro parte, siamo passati ancora una volta da una difficoltà. Si ripartiva da zero, Jannik è arrivato lunedì, ieri ci siamo svegliati molto presto per giocarci sopra. Ha fatto la differenza. Ognuno porta il suo bagaglio. Sono contento e orgoglioso di tutti".

